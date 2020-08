Ile Maurice: Le dauphin d'Electre - Qui est-il ?

Emoi, tristesse, colère... Les images de ces cétacés, agonisant sur nos plages, pour certains les larmes aux yeux, ne cessent de hanter les Mauriciens mais aussi les amoureux des animaux à travers le monde. Hier, mercredi 26 août,18 dauphins d'Electre ont été retrouvés morts, sur la côte sud-est, plus particulièrement à Petit-Sable, Grand-Sable, Pointe-aux-Feuilles et Deux-Frères. Mais qui sont ces cousins de Flipper ?

Selon Wikipédia et d'autres sources en ligne, le dauphin d'Électre vit dans les eaux tropicales et, selon les experts - les vrais - on l'aperçoit assez rarement, car il préfère les eaux profondes et vit généralement loin des côtes, en haute mer. Bizarre donc qu'il se soit retrouvé sur nos plages, hier...

Le dauphin d'Electre peut atteindre une taille 2,5 m de long et peser plus de 200 kilos. Il se caractérise par sa tête ovale, qui rappelle la forme d'un melon d'eau. Son corps est gris sombre, et présente parfois des selles noires sur le dos. L'intérieur de la bouche est blanc - et pas noir mazout - comme la photo de celui qu'on a vu hier...

Le dauphin d'Electre aime ainsi les eaux profondes et on le retrouve aux abords des îles océaniques d'origine volcanique, dont Maurice, qui plongent abruptement dans la mer jusqu'à des profondeurs importantes. Il se déplace en groupes rassemblant généralement plus de 100 individus, voire même plus de 1 000 parfois.

La gestation dure une année, au terme de laquelle la mère met au monde un petit qui mesure déjà plus d'un mètre de long. La maturité sexuelle est atteinte vers 11-12 ans pour les femelles et 16-17 ans pour les mâles.

L'espérance de vie n'est pas connue, mais dépasse les 30 ans, selon les scientifiques. Ce sont des prédateurs essentiellement nocturnes, qui chassent en grand profondeur les animaux qui passent la journée dissimulés dans les profondeurs.