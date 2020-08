Burkina Faso: La Maison rouge - Quand le train sifflera trois fois

Tout le mois d'août, Projecteur a convié ses lecteurs à la découverte d'endroits ordinaires à fort potentiel poétique. La dernière escale, c'est la Maison rouge de Ouahigouya, un bâtiment public qui date de la période coloniale.

Juchée sur un plateau, elle aurait été construite pour servir de gare de train. Mais la locomotive n'est jamais entrée à quai. Pourtant ce patrimoine architectural a eu plusieurs vies : domicile colonial, salle de bal, domaine des enfants. Et elle espère toujours l'arrivée du train.

Il en va des hommes comme des bâtiments. La Maison rouge ressemble à ces vieilles filles qui attendent un fiancé au retour fort hypothétique, mais conservent une certaine élégance malgré des toilettes désuètes. C'est une immense bâtisse de briques de pierre.

Avec un hall, des arcs brisés et une immense terrasse qui figure un quai, la Maison rouge conserve une certaine prestance malgré l'usure des années et la férocité des intempéries.

Comme le train pour lequel elle a été apprêtée tardait à venir, beaucoup de soupirants lui ont conté fleurette avec des fortunes diverses. Du beau linge, elle en a vu passer !

La Maison rouge aurait été le domicile du célèbre capitaine Michel Dorange, l'officier français qui, après avoir été sauvé de la mort au front par un tirailleur voltaïque originaire du Yatenga, a fait le serment de servir cette région après la guerre.

Aussi débarqua-t-il à Ouahigouya en 1945, où il créa le foyer des orphelins de guerre, devenu aujourd'hui le lycée Yadéga.

On imagine que la Maison rouge fut à ce moment-là la maison de l'espoir, car ce défenseur de la veuve et de l'orphelin se battit contre les gouverneurs, les prêtres et les chefs traditionnels pour obtenir plus de justice pour les populations de Ouahigouya.

Plus tard, la Maison rouge est devenue la salle de bal de Ouahigouya. Pendant les grands moments de joie, elle s'enguirlandait, des rubans flottaient sur son fronton, des lumières papillotaient et les jeunes filles en fleurs et les jeunes gens venaient danser sous son regard.

Elle a été témoin des premières danses de nombre de jeunes filles timides que de jeunes hommes invitaient sur la piste pour une danse et ensuite du bal de mariage de ces mêmes couples qui s'amourachèrent sur sa terrasse.

Elle a aussi connu les grands orchestres de Mopti, de Bobo et de Ouaga qui venaient animer les bals ainsi que les meilleurs danseurs de la ville. Les yéyés, les rockers, les danseurs de jerk, juchés sur des Katmandou, des souliers aux talons hauts et larges comme des parpaings avec des pantalons au bas large.

Et les danseurs de ziglibiti avec leurs chemises cintrées au col échancré ainsi que les danseurs de rumba ou de salsa aux vestes abacost et foulards cachemire qui mettaient de la paraffine de bougie à leurs semelles pour bien glisser sur la piste.

Quand la ville se dota de bars dancing, les fêtards délaissèrent la Maison rouge qui tomba sous l'empire des gamins. Ceux-ci venaient y jouer dans la cour, sur la terrasse, se pourchassant et se dissimulant derrière les colonnes ou dans les recoins des chambres.

Ils y chassaient les margouillats à tête rouge, ceux dont on disait que la tête était un talisman de victoire si on réussissait à l'enterrer dans les buts de l'équipe adverse.

Les années ont passé, les décennies se sont posées sur d'autres, les enfants ont trouvé d'autres terrains de jeux et la Maison rouge est restée close et désertée de tous. Il y a quelques années, l'administration des impôts a investi les lieux.

Elle a mis un immense bâtiment sur le terrain qui oblitère la vieille bâtisse mais elle a toutefois eu la décence de ne pas y toucher. Avec les années, elle a totalement blanchi, mais elle reste debout, fragile mais debout, regardant de loin les travailleurs des impôts et de la mairie qui foulent son sol.

Viendra le jour où l'administration des impôts, comme beaucoup d'autres avant elle, partira de la Maison rouge, car c'est la vocation d'une gare de recevoir des gens de passage et non des gens qui s'incrustent.

Quand les hommes politiques de la sous-région comprendront que le développement de leurs pays passe aussi par le train, ils poseront les rails d'une ligne Abidjan-Dakar qui passera par Ouahigouya jusqu'à Mopti et Kayes.

Et ce jour-là, le train sifflera trois fois avant d'entrer en gare à Ouahigouya. Ainsi, la Maison rouge n'aura pas attendu en vain son prince charmant, celui que les peaux rouges appellent de la charmante périphrase « le cheval de fer » dans les films de John Ford.