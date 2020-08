Sénégal: Pour une montre estimée à 1,8 millions de FCFA - M. Diop condamné à deux mois assortis du sursis

Chargé de faire réparer la montre de la patronne de son épouse estimée à 1,8 million de FCfa, M. Diop, mécanicien, ne l'a pas rendue. Il a soutenu que le réparateur A. O. Diallo à qui il a confié le bijou est bloqué en Guinée à cause de la pandémie. M. Diop a écopé de deux mois assortis du sursis pour complicité d'abus de confiance.

Mme Coly travaille comme employée de maison à Ouagou Niayes au domicile de la dame M. Nozoé. Constatant que sa montre Omega Seamaster estimé à 1,8 million de FCfa ne marche plus, elle demande à sa domestique de l'amener chez l'horloger.

La jeune femme qui n'a pas le temps de s'en occuper, remet la montre à son époux M. Diop pour la réparation.

De janvier à juin, le mari n'a pas été en mesure de rendre le bijou. Hier 25 août 2020, après une plainte de Mme Nozoé, M. Diop a fait face au tribunal des flagrants délits de Dakar pour abus de confiance.

Arrêté la veille de la Tabaski, le prévenu a dit que le réparateur, un certain A. O. Diallo, a une cantine en face du marché Hlm. Puis, il déclare que le réparateur tient une table. Les policiers n'ont trouvé personne répondant à ce nom aux endroits indiqués.

À la barre, M. Diop explique que le réparateur a ouvert la montre devant lui et a dit qu'elle peut marcher avec une pile de 2000 FCfa. Il en a mis une mais elle ne marchait pas. Le réparateur aurait soutenu qu'il s'agit d'un problème de moteur.

« J'avais rendu la montre à la dame. Elle me l'a retournée et je l'ai remise au réparateur. Entre temps, mon jeune frère est tombé malade et a été hospitalisé.

Je n'avais pas le temps de m'occuper de la montre. Quand on me l'a réclamée, je suis retourné au lieu de travail du réparateur, mais il n'était plus là-bas. On m'a dit qu'il est bloqué en Guinée à cause de la pandémie », a expliqué M. Diop.

Le procureur a requis deux mois de prison ferme contre lui. Me Théophile Kayossi, conseil de la défense, s'étonne qu'on demande à son client de donner une preuve de la remise de la montre au réparateur, soutenant que c'est impossible parce que celle-ci a été faite dans un cadre informel. «

Pendant qu'on est dans le volet des preuves, qu'est-ce qui atteste que la montre vaut 1,8 million de FCfa ? Un bijou supposé être d'une telle valeur, on ne la remet pas à l'horloger du coin », a soutenu l'avocat qui a plaidé la relaxe.

Dans son délibéré, le tribunal a disqualifié l'abus de confiance en complicité de ce délit et a condamné M. Diop à deux mois assortis du sursis et a réservé les intérêts civils.