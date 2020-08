Maroc: Casablanca - Interpellation de trois individus pour vols par effraction (DGSN)

Rabat — La Brigade nationale de la police judiciaire a interpellé, mercredi en coordination avec la brigade de la police judiciaire du district de sûreté d'Anfa à Casablanca, trois individus, âgés d'entre 35 et 52 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de multiples vols par effraction.

Les données préliminaires de l'enquête révèlent l'implication des suspects dans la commission de deux vols sur un coffre-fort dans un bureau d'étude et un appartement au quartier des hôpitaux à Casablanca, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les prévenus s'étaient emparés de centaines de millions de dirhams, avant que les recherches et les investigations n'aboutissent à les identifier et les interpeller.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis en cause ont permis de saisir une grande partie des sommes d'argent volées, ainsi que la saisie d'une voiture et de bijoux métalliques qui seraient achetés par l'argent volé, précise la même source, notant que des vêtements et des équipements personnels utilisés dans la commission de ces crimes ont également été saisis.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels, conclut la DGSN.