Cote d'Ivoire: Le Premier ministre Hamed Bakayoko a inauguré le siège flambant neuf de la chefferie de Koumassi

Le Premier ministre Hamed Bakayoko a inauguré le siège flambant neuf de la chefferie de Koumassi, le mercredi 26 août 2020, un don du maire de la commune , Cissé Ibrahima Bacongo.

En s'adressant au chefs traditionnels, en sa qualité de parrain de la cérémonie d'inauguration du siège de la chefferie traditionnelle, le Premier ministre a situé le cadre de sa présence à Koumassi, commune dans laquelle il a grandi avec sa famille, au quartier Pangolin : « Ce qui nous réunit, c'est le prolongement de la vision du Président Alassane Ouattara de donner du respect et de la considération aux gardiens de nos us et coutumes, de nos traditions, de nos valeurs profondes.

Un peuple qui n'a pas de racines est perdu. Il est essentiel, à moment de la vie de la Nation, que nous puissions nous arrêter pour bien consolider qui nous sommes, d'où nous venons pour savoir où nous voulons aller.

J'étais très heureux de partager avec vous, en tant que ministre de l'Intérieur, cette ambition du Président de la République qui vous a donné un Statut d'Institution de la République et d'un siège à Yamoussoukro.

Le Président de la République me charge de vous dire qu'il est fier du travail que l'ensemble des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire mènent, bien souvent en toute discrétion, pour la cohésion sociale et la paix .

Nous nous sommes intéressés au mode de vie en société des autres. Il est temps de mettre en exergue les valeurs les plus profondes de nos coutumes dans le quotidien de nos vies, notre façon de nous développer, de régler nos problèmes. Cette maison doit être une maison de retrouvailles, de paix, de partage et de solidarité. Quand un habitant de Koumassi vient ici, il doit se sentir chez lui, en sécurité .

Chers chefs traditionnels, faites-nous confiance, nous sommes vos enfants. Nous allons travailler pour que ce beau pays soit en paix, un pays qui progresse, qui se développe pour le bonheur de chacun de nos enfants. Nous comptons sur vous, vos éclairages pour que la Côte d'Ivoire demeure attachée à des valeurs de dialogue, de paix et de développement.

Le Président Alassane Ouattara est engagé pour le pays. Toutes ses actions, toutes ses décisions sont portées par l'intérêt supérieur de la Nation. Un pays, c'est souvent un équilibre fragile, mais il faut des hommes à la carrure du Président Ouattara pour aider les populations et la Nation à se stabiliser pendant les périodes sensibles ».