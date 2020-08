Maroc: Les condoléances de l'USFP - La disparition de Touria Jebrane est une grande perte pour le monde de l'art mais également pour tous les Ittihadis

Le Bureau politique de l'USFP a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de Touria Jebrane, dans lequel il affirme avoir appris avec une profonde affliction le décès de l'artiste et militante engagée.

En cette douloureuse circonstance, l'USFP exprime aux membres de la famille et aux proches de la défunte, à sa grande famille artistique et à l'ensemble de ses amis et ses admirateurs, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, pour la perte d'une des pionnières du théâtre national connue par son talent, sa créativité, sa démarche innovante et audacieuse et son action pour faire connaître le théâtre marocain aux niveaux arabe et international.

«La disparition de Touria Jebrane constitue une grande perte pour le monde de l'art et la culture mais également pour tous les Ittihadis qui ont perdu une sœur et une militante engagée», lit-on dans le message de condoléances de l'USFP. «Le Maroc vient en effet de perdre l'un des piliers du monde du théâtre puisqu'il s'agit d'une personne unique qui a su ressusciter une part vivante du patrimoine théâtral marocain», précise-t-on. Et d'ajouter : «Tout au long de sa carrière, elle a travaillé avec de grands comédiens nationaux et arabes, multiplié les expériences et conquis les cœurs de milliers de fans. Sa notoriété dépassait les frontières nationales pour trouver écho un peu partout dans le monde arabe». «Elle a été honorée par S.M le Roi Mohammed VI en la nommant ministre de la Culture en 2007, faisant d'elle la première artiste ministre dans l'histoire contemporaine du Royaume», souligne le Bureau politique.

Le BP implore le Très Haut d'accorder patience et consolation à la famille de la défunte et de la rétribuer pour les actions qu'elle a accomplies au service de son art et de son pays et de l'accueillir dans son vaste paradis parmi les vertueux.