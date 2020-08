Maroc: Le Soudan du Sud réitère son soutien à notre intégrité territoriale

Le Soudan du Sud soutient "clairement" la position du Maroc et la souveraineté du Royaume sur le Sahara marocain, ainsi que son intégrité territoriale, a affirmé mardi le nouvel ambassadeur de la République du Soudan du Sud, Riek Puok Riek.

"Nous avons clairement exprimé la position du Soudan du Sud au sujet de la question du Sahara: Nous soutenons le Royaume du Maroc dans sa position quant à cette question et appuyons la souveraineté du Royaume du Maroc et son intégrité territoriale", a indiqué dans une déclaration à la MAP Riek Puok Riek qui a présenté les copies figurées de ses lettres de créances au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en tant que nouvel ambassadeur de son pays au Royaume.

"Nous somme un Etat souverain qui n'établit de relations qu'avec des Etats souverains", a-t-il insisté.

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont réjouies de l'ouverture d'une ambassade du Soudan du Sud au Maroc, exprimant leur souhait de raffermir ces relations au service des intérêts des deux peuples frères.

A signaler, par ailleurs, que le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a reçu mardi Vasylieva Oksana Yuriivna, venue lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine auprès de S.M le Roi Mohammed VI.

La diplomate ukrainienne a auparavant occupé plusieurs fonctions au ministère des Affaires étrangères, avant d'être nommée en 2016 directrice adjointe, chef de section du dialogue ethno-confessionnel de la direction des Ukrainiens résidant à l'étranger et de la coopération humanitaire du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine.

Nasser Bourita, a également reçu, le même jour, Dang Thi Thu Ha, venue lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam, auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dang Thi Thu Ha a auparavant occupé plusieurs fonctions au ministère des Affaires étrangères de son pays avant d'être nommée, en juin 2018, directrice générale du département des relations économiques, scientifiques et technologiques, Commission d'Etat des Vietnamiens d'outre-mer, au ministère des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam.

Le chef de la diplomatie marocaine a aussi reçu, mardi, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Emirats Arabes Unis auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri a auparavant occupé le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays au Royaume du Maroc de 2011 à 2016 et plusieurs autres fonctions dont notamment, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Emirats au Royaume du Bahreïn, aux Etats-Unis d'Amérique et au Royaume d'Arabie Saoudite.