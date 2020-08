Cote d'Ivoire: Le député Yacouba Sangaré - « Nous avons de la chance d'avoir Bacongo

Le mercredi 26 août 2020 le Premier ministre Hamed Bakayoko a inauguré le siège flambant neuf de la chefferie de Koumassi , un don du maire de la commune , Cissé Ibrahima Bacongo

Au nom des populations et du maire de Koumassi, le député Yacouba Sangaré a rappelé quelques grands chantiers du premier magistrat de la commune de Koumassi, dont le siège de la chefferie traditionnelle de la commune : « Toujours fidèle à ses engagements, c'est un siège ultra moderne que le Maire CISSE Ibrahima Bacongo, à la tête de l'équipe municipale, offre ce jour, à la Chefferie traditionnelle de Koumassi.

Ce siège est bâti sur une superficie de 2891m². Il dispose des commodités suivantes : 3 bureaux, 1 salle de conférence, 1 salle de réception, 1 préau, 1 salle d'eau composée 3 toilettes et 2 dispositifs lave-mains. Ce cadre leur permettra d'accomplir leurs différentes missions, entre autres, inventorier les us et coutumes, favoriser les échanges interculturels et veiller au respect du statut des Rois et Chefs traditionnels.

À Koumassi, nous avons de la chance d'avoir Bacongo. Grâce à son engagement et sa proximité avec les populations, les bienfaits de la politique du gouvernement sont ressentis dans notre commune. Aujourd'hui, l'émergence a un sens pour nos administrés.

La modernité dans laquelle nous vivons à présent, nous donne la fierté d'appartenir à une nation qui avance. La commune s'est totalement métamorphosée, avec notamment, la construction de la Nouvelle Gare Yaya Fofana, de la Bourse du bois, du Parc à fer, du marché de friperie dit « O' Bonnes Affaires », la réhabilitation du Marché Djê Konan, après la transformation spectaculaire du Grand carrefour de Koumassi, naguère un endroit de non droit, et, peut-être même de non vie où se jouait une tragédie humaine chaque jour.

Le grand carrefour de Koumassi est devenu la Place de l'Espérance, où désormais la vie est célébrée, les ambitions sont construites, les rêves s'ébauchent, les projets s'élaborent, toutes choses qui donnent son sens au Salut aux Couleurs qui y est exécuté le premier lundi de chaque mois, avec la participation de toutes les forces vives de la commune ».

Olivier Dion