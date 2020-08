Ile Maurice: Déversement d'hydrocarbures à Pointe d'Esny - Remise de vivres aux pêcheurs affectés

communiqué de presse

Dans le cadre du déversement d'hydrocarbures suite à l'échouement du vraquier MV Wakashio, le ministre des Services financiers et de la Bonne Gouvernance, M. Mahen Seeruttun, et le ministre de l'Economie bleue, des Ressources Marines, de la Pêche et de la Marine, M. Sudheer Maudhoo, ont distribué des vivres à quelque 400 pêcheurs de Bambous Virieux et Grand Sable.

La distribution s'est effectuée, hier, au Bambous Virieux Social Multi-Purpose Complex et au Grand Sable Social Welfare Centre. Ces vivres ont été offerts par la National Insurance Corporation et la SICOM. Cette initiative vise à soulager les pêcheurs des régions allant de Rivière des Créoles à Deux Frères affectés par cette crise écologique.

Lors de son allocution, le ministre Seeruttun s'est appesanti sur les différentes mesures et le soutien financier apportés par le gouvernement afin de soulager les familles touchées par les conséquences de la marée noire. Il a affirmé que ceux atteints par les conséquences de cet accident peuvent se rendre dans les Citizen Advice Bureaus pour présenter leurs doléances.

En ce qui concerne le travail abattu pour enlever l'huile lourde de la mer et du rivage, il a tenu à remercier les volontaires et les Mauriciens pour leur aide. Il a de plus souligné que des experts ont été dépêchés à Maurice en vue d'apporter une assistance technique au gouvernement et de diminuer l'impact de cette pollution marine sur notre écosystème.

Pour sa part, le ministre Maudhoo a fait ressortir que les pêcheurs et plaisanciers commerciaux, enregistrés auprès des autorités et dont les activités ont été affectées par le déversement d'hydrocarbures dans les lagons du sud-est, auront droit à un Solidarity Grant de Rs 10 200 mensuellement à partir du mois d'août. « Ainsi, environ 635 pêcheurs de la région bénéficieront de Rs 10 200 et de l'allocation en période de mauvais temps à hauteur de Rs 7 650, ce qui fait un total de Rs 17 850 pour le mois d'août », a-t-il précisé.

Le ministre a avancé que 230 'banians' (commerçants) de la région pourront aussi se prévaloir de la Solidarity Grant de Rs 10 200. Par ailleurs, les skippers affiliés à la Tourism Authority bénéficieront de cette assistance financière, qui sera maintenue jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. En outre, environ 306 pêcheurs de la région, qui ont fait une demande pour une carte d'enregistrement, bénéficieront de la subvention de Rs 10 200