Madagascar: Reprise des transports - Des mesures barrières non respectées

Le premier jour de reprise de leurs activités a été un premier test pour les transporteurs des lignes urbaines et suburbaines. Mais avant même 8 heures, près d'une vingtaine de taxis-be ont été pris sur le fait. Les contrevenants ont reçu des avertissements pour non-respect des mesures barrières, dispositions qui sont la condition sine qua non de reprise des activités du transport de passagers.

Selon le rapport de la Police nationale, certains chauffeurs et leurs aides ne portaient pas de visière. Tous les passagers de ces bus contrevenants ont dû descendre. Les véhicules ont été immobilisés jusqu'à ce que toutes les mesures sanitaires soient complètes. Car dans ces véhicules, le matériel et équipements de protection ont été incomplets « Fort heureusement, on nous donne les gels désinfectants. Nous essayons de suivre à la lettre les mesures imposées pour pouvoir continuer à gagner notre vie », fait observer Mira, un chauffeur.

Hier, les bus ont commencé très tôt. « On s'attendait à avoir du monde, mais ce n'était pas le cas. Je pense que les gens ont dû marcher ou alors, ils ne peuvent plus comme avant, consacrer un budget pour le transport à cause de la crise », indique Tahiana, un aide-chauffeur de la ligne 138 qui relie Analakely à Anosizato.

Contre toute attente, en effet, les passagers ont été moins nombreux sur quelques lignes. C'est le même cas pour les transports suburbains, entre autres, sur la ligne 133, reliant Ambodifilao à Itaosy. « Les passagers qui vont dans le centre-ville, ont été plus nombreux que ceux qui se rendent à Itaosy. On essaie ainsi de suivre ce rythme », indique Andry, un aide-chauffeur sur la ligne 133.

Pour l'Union des coopératives, la rigueur dans le contrôle des véhicules desservant les lignes suburbaines, est nécessaire. « Il n'y a aucune tolérance au non-respect des mesures barrières imposées par l'État pour prévenir la propagation de la maladie dans les transports en commun », indique Fidimalala Rakotoarimanana, président de l'Union des coopératives et transporteurs suburbains (UCTS). Les passagers espèrent que les principes de précaution appliqués dans les transports en commun continueront. « Ce matin, l'aide chauffeur portait l'équipement requis. C'est un bon début, mais il faut que le respect des mesures continue pour tous les transporteurs », souhaite Noro Ramiaramanana, une mère de famille, empruntant la ligne 178. D'autres souhaitent que les contrôles de la police aussi se poursuivent.