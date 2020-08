Cote d'Ivoire: Valorisation du statut des chefs - Un siège pour les garants de la tradition de Koumassi

Contribuer à la valorisation de l'autorité traditionnelle en Côte d'Ivoire. C'est le sens de l'action d'Ibrahim Cissé Bacongo en offrant un siège flambant neuf à la chefferie traditionnelle de Koumassi. Premier magistrat de cette commune, il a procédé, hier, à l'inauguration de cet édifice situé dans les encablures du secteur "In Challah", en présence du Premier ministre Hamed Bakayoko, parrain de la cérémonie.

Sangaré Yacouba, membre du conseil municipal et porte-parole des populations de cette cité, a déclaré que le nouveau bâtiment mis à la disposition des gardiens des us et coutumes de Koumassi est la matérialisation de la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, de permettre à ceux-ci d'occuper pleinement leur place de régulateur de la société dans les instances de décision.

Il a précisé que ce siège est bâti sur une superficie de 2891m² et dispose de trois bureaux, une salle de conférence, une salle de réception, un préau, une salle d'eau composée de 3 toilettes et 2 dispositifs de lavage des mains.

« Ce cadre leur permettra d'accomplir leurs différentes missions, entre autres, inventorier les us et coutumes, favoriser les échanges interculturels, veiller au respect du statut des rois et Chefs traditionnels », a-t-il porté à la connaissance du monde venu à cette manifestation aux relents festifs.

N'Guessan Tié Mambé Pierre, au nom conseil supérieur de la chefferie de Koumassi, a salué le maire Ibrahim Cissé Bacongo pour la portée de son acte qui honore au plus haut point les garants de la tradition de cette commune.

« Nous nous réjouissons de cet bel ouvrage qui nous est dédié », s'est-il félicité, sous le regard bienveillant de Nanan Amon Tanoé Désiré, président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

Le Premier ministre, Hamed Bakayoko, a salué l'initiative de M. Cissé Bacongo de non seulement rehausser l'image des chefs traditionnels, mais de changer le visage de Koumassi. « Monsieur le maire, quand vous êtes bon, vous êtes bon.

Il faut le dire. Vous nous inspirez tous. Vous vous mettez au service des populations », a-t-il soutenu. Avant de l'informer de la grande fierté que le Président de la République, Alassane Ouattara, éprouve pour lui au regard des réalisations et des œuvres qu'il pose pour faire de sa cité une commune ultra moderne.

Le conseil supérieur de la chefferie de Koumassi, heureux du geste du maire Ibrahim Cissé Bacongo, l'a intronisé et habillé en tenue de chef, assortie de tous les attributs de royauté.

Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, était présent à cette manifestation. Ainsi que les ministres Anne-Désiré Ouloto, Raymonde Goudou Coffie, Danho Paulin.