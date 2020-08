Afrique: 55es Assemblées annuelles de la BAD - Le Président Ouattara invite les gouverneurs à davantage d'ambition et de réalisme

Présidant hier par visioconférence la cérémonie d'ouverture des travaux des 55es Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (Bad) couplées avec les 46es Assemblées annuelles du Fonds africain de développement (Fad) - qui se tiennent les 26 et 27 août en télé-présentiel - le Président de la République, Alassane Ouattara, a invité les gouverneurs à plus d'ambition et de réalisme.

« Vous aurez à débattre des progrès dans la réalisation des engagements pris dans le cadre de l'augmentation générale du capital.

Je vous encourage à faire preuve - à la fois - d'ambition et de réalisme; d'ambition pour le continent, puisque les populations africaines attendent beaucoup des projets et programmes bien souvent à la recherche de financements.

De réalisme pour tenir compte des spécificités de nos États membres, afin qu'aucun pays désireux de participer à cette augmentation ne soit laissé de côté », a déclaré le Chef de l'Etat.

Le Président de la République faisait ainsi référence à l'augmentation de 125 % du capital de la Bad et la restructuration du Fad en 2019.

En effet, lors de la réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs, le 31 octobre 2019 à Abidjan, il a été décidé la septième augmentation générale du capital (Agc-VII) de plus de 63 250 milliards de FCfa (115 milliards de dollars), faisant passer le capital d'environ 51 150 milliards de (93 milliards de dollars) à plus de 114 400 milliards de FCfa (208 milliards de dollars).

‍‍Appel à privilégier le dialogueTout en saluant « le professionnalisme des gouverneurs » dans la gestion de la crise issue de l'intervention des lanceurs d'alerte, le Président Ouattara a réitéré sa confiance au Conseil des gouverneurs pour mener à bien le processus de désignation du prochain président de l'institution.

Il les a tout de même invités à conduire les travaux « dans le respect des textes ». Sans oublier d'exprimer son soutien au président Akinwumi Adesina dont il « souhaite la réélection ».

D'autant qu'il « a su poursuivre avec succès l'œuvre de transformation de la Bad et lui donner une grande crédibilité et une notoriété dont nous pouvons être fiers », a confié le Président de la République.

Le chef de l'exécutif ivoirien en a profité pour saluer le leadership dont a fait preuve la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, durant son mandat de présidente du Conseil des gouverneurs.

De l'efficacité de la Bad face à la Covid-19Alassane Ouattara a tenu à saluer la grande capacité d'adaptation de la Bad face à la pandémie de coronavirus, mais également l'implication soutenue de l'institution aux côtés des pays africains dans la lutte contre la Covid-19 avec la facilité de réponse rapide dotée de 5 500 milliards de FCfa (10 milliards de dollars). Notamment la Côte d'Ivoire qui a bénéficié d'un « important appui budgétaire » de plus de 49 milliards de FCfa (75 millions d'euros).

Le Président de la République a rappelé « la promptitude et la détermination » avec lesquelles les États africains ont réagi face à la pandémie. Dont les quatre Fonds d'un montant global d'environ 1 650 milliards de FCfa (3 milliards de dollars) - représentant 5 % du Pib - mis en place en Côte d'Ivoire pour soutenir l'outil de production et les populations les plus vulnérables.

Ce sont un Fonds de solidarité de près de 157 milliards de FCfa (285 millions de dollars) pour soutenir 1,2 million de ménages rendus fragiles par la crise, un fonds de soutien de près de 91 milliards de FCfa (165 millions de dollars) aux grandes entreprises, un Fonds de soutien de 250 millions de dollars aux Pme et un Fonds d'appui d'environ 91 milliards de FCfa (165 millions de dollars) au secteur informel.