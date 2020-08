Algérie: Université - Un arrêté fixant les mesures exceptionnelles relatives à l'organisation pédagogique

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a signé, mercredi, un arrêté fixant les mesures exceptionnelles approuvées en matière d'organisation et de fonctionnement pédagogiques, d'évaluation et de passage en cette conjoncture marquée par la pandémie de la Covid-19, au titre de l'année universitaire 2019-2020.

Cet arrêté, indique un communiqué du Ministère intervient dans le cadre du plan opérationnel mis en place par le secteur pour la relance des activités pédagogiques à la lumière de la crise sanitaire que connait le pays. Ainsi, il a été instauré l'enseignement à distance comme mode pédagogique reconnu dans les cursus de formation supérieur, a précisé la même source.

Dans le même sillage, le document a consacré une partie importante aux conditions et modalités de passage d'une année à une autre dans le même cycle en calculant les crédits cumulés et déduction des crédits des modules non validés.

"Au titre de l'année universitaire 2019-2020, le redoublement n'est pas considéré comme un retard pédagogique pour les étudiants de tous les cycles", conclut la même source.