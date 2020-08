Congo-Kinshasa: Province du Haut-Katanga - L'armée et la police déployées à Kasumbalesa pour rétablir l'ordre public

Le ministre provincial de l'Intérieur Fulbert Nkunda a dénoncé le comportement de certains membres des partis politiques qui se substituaient aux services publics.

Le gouvernement de la province du Haut-Katanga a décidé, le mardi 25 août, de déployer des militaires et policiers au poste frontalier de Kasumbalesa pour rétablir l'ordre institutionnel et de chasser de la zone appelée Bilanga plusieurs individus qui se sont substitués aux services de l'Etat en prélévant la taxe et favorisant la contrebande.

Les militaires et policiers déployées sur terrain constituent une force d'intervention ponctuelle qui doit renforcer les unités locales. A cet effet, le ministre provincial de l'Intérieur, Fulbert Nkunda Milundu a rassuré l'opinion quand aux précautions prises pour éviter que ces forces ne versent également dans les tracasseries de la population locale.

Fulbert Nkunda a dénoncé le comportement de certains membres des partis politiques qui se substituaient aux services publics en s'arrogeant les prérogatives de l'Etat. Ces individus, a-t-il précisé, se livraient également à un commerce illicite entre la République démocratique du Congo et la Zambie. « L'Etat doit rétablir l'ordre institutionnel et nous devons nous soumettre aux lois et règlements que nous avons mis en place », a-t-il ajouté.