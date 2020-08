Madagascar/Niger: Football-Match de gala - FC Gasy s'impose face à la formation nigérienne

FC Gasy a brillé lors du match de gala à l'Ile Maurice.

En attendant la reprise de la saison à l'île Maurice, l'association « Malagasy miray hina » a participé à un match de gala, qui a été organisé par le Mouvement Civique de Fort Albert de l'Ile Maurice, ce week-end dernier.

Les Malgaches se sont opposés aux joueurs professionnels de Nigéria évoluant à Maurice, sur le terrain de Bain de Tombeaux. A l'issue d'un match haletant, les protégés de James Andriamalala ont remporté le trophée lors d'une séance de tirs au but. En effet, les Malgaches ont ouvert le score à la 5e minute sur une frappe de Doudou. L'attaquant de Nigeria a fini par égaliser le score dans les arrêts de jeu. Pendant les prolongations, les deux protagonistes ne voulaient pas lâcher prise. A la fin des prolongations, le score reste toujours de 1 but partout. La délivrance intervient à la fin de la séance de tirs au but (4-1) pour FC Gasy.

L'association « Malagasy miray hina » regroupe des ressortissants malgaches passionnants de football à Maurice. C'est une initiative de James Andriamalala, le frère de Rôrô, créée il y a à peu près deux ans et demie. De base, l'association a pour but d'organiser des évènements sportifs, plus précisément des matches de football pour ses démembrements. Mais comme son nom l'indique, il est aussi de leurs objectifs l'unification des Malgaches par le football, les éduquer à ne pas oublier les coutumes et mœurs malgaches, pour être loin des distinctions raciales. L'association regroupe désormais 16 clubs différents.

Chaque année, l'association organise deux grands tournois à savoir "le tournoi du 26 juin" et le grand tournoi « Gasy iray » en décembre. En outre, lors du match de gala comme cela, l'association organise une sélection des joueurs pour constituer une seule équipe portant le nom FC Gasy.

Par ailleurs, l'association « Malagasy miray hina » regroupe aussi des supporters actifs surtout quand une équipe ou athlètes malgaches viennent à Maurice. « Ce n'est pas uniquement lors des matchs de football qu'on vienne en action mais quand il s'agit de toute sorte de compétitions auxquelles Madagascar y participe. Nous sommes toujours présents pour soutenir les athlètes, par exemple lors des derniers Jeux des Îles ou bien encore lors du match de Fosa Juniors FC », a fait savoir le président.

L'association devrait entamer la troisième édition de ses tournois annuels mais cela dépendra entièrement de l'ouverture officielle de la saison sportive à Maurice, après la pandémie de Covid-19.