Madagascar: Mitage à Antananarivo - Les aires de jeux font défaut

L'urbanisation de la capitale ne cesse de s'étendre d'année en année. Les maisons poussent à tout bout de champ et ce parfois, sans la moindre logique. Mais le plus à déplorer dans ce mitage, c'est la quasi-inexistence d'aires de jeux pour les enfants.

Avec une urbanisation non contrôlée, voire non maîtrisée ; Antananarivo est devenue aujourd'hui l'une des villes de Madagascar les moins riches en panoramique. Une grande majorité des habitations de la capitale sont inaccessibles en voiture, toutes les constructions sont entassées les unes aux autres. Il faut parcourir un kilomètre de couloir pour atteindre certains logements, et ce sans parler de la qualité du chemin à parcourir, parfois sinueux, boueux, et complètement inondé. Or, c'est souvent là qu'on trouve des enfants s'attarder à leurs jeux en raison de l'absence d'aires de jeux dans plusieurs quartiers.

Altercation dans le voisinage. Il n'est pas rare de tomber sur des disputes violentes entre voisins dans les quartiers de la ville des Mille. L'origine de ces altercations ? Un ballon expédié sur la fenêtre d'une maison, des cailloux balancés sur les toitures, des murs saccagés par des dessins faits au charbon de bois, des cris d'enfants qui dérangent, et beaucoup d'autres encore. Si les plaignants ne trouvent plus d'autres recours que de crier sur les enfants et leur manque d'éducation, ceux qui prennent la défense des enfants évoquent souvent le fait que ce sont que des enfants et qu'il faut les comprendre. Mais le fond du problème n'est pas les enfants, c'est surtout cette urbanisation qui a omis de créer des espaces adaptés où les enfants peuvent jouer. En raison de cela, ces derniers jouent dans les rues, dans les couloirs, et parfois même sur les trottoirs. Une situation dangereuse qui n'a pour l'instant eu droit à aucune solution concrète.

Problème de taille. C'est bien connu, la population s'agglutine dans la capitale ici comme à l'étranger. S'il y a encore quelques années, on trouvait pas mal de terrains pour que les enfants puissent jouer, désormais, ce n'est plus vraiment le cas. En lieu, soit on a un bâtiment, soit le terrain est devenu le terrain de jeux des adultes (boulodrome, coin pour boire de l'alcool ou fumer de l'herbe, et autres jeux d'argent très pratiqués par les tananariviens). Les enfants qui osent défier les plus grands sont vite repoussés avec violence. Aussi, pour un petit garçon de treize ans, soit il rejoint le rang de ses grands frères et se met à parier pour trouver un terrain de jeux, soit il reste enfant et se résigne à jouer avec les plus petits dans des petits espaces. Et tout ceci impacte l'éducation des enfants de la capitale qui se retrouvent projetés dans un mode de vie plus urbain dès leur petit âge.

Mais la situation est telle qu'elle est. Cette urbanisation désordonnée va encore s'amplifier dans les années à venir, les espaces verts se réduisent encore et encore. Les maisons sont de plus en plus construites sur des terrains improbables. Avec la croissance du nombre d'habitants à Antananarivo, on est à même de se demander si la ville pourra contenir davantage d'habitants dans le futur.