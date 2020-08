Ile Maurice: Covid-19 - Ce qu'on sait sur les cas importés

Six nouveaux cas importés de Covid-19 ont été recensés hier, mercredi 26 août.

Ce qui augmente le nombre de cas actifs, qui est passé de trois à 9 au total. Selon le communiqué du ministère de la Santé émis hier, les six nouveaux contaminés sont des passagers qui ont foulé le sol mauricien mardi à bord du vol MK 111 en provenance de l'Inde. Deux cas ont été détectés dans la matinée d'hier et les quatre autres dans l'après-midi.

Leurs tests PCR s'étaient révélés négatifs avant l'embarquement mais positifs en quarantaine. Ces nouveaux cas de Covid-19 concernent quatre femmes de 33, 44, 44 et 43 ans et deux hommes de 52 et 18 ans. Sur ce vol, voyageaient l'ancienne speaker et actuelle haut-commissaire de Maurice en Inde, Maya Hanoomanjee, et son époux. Mardi, une personne qui avait débarqué d'un vol de Paris la veille, a été testée positive au Covid-19.

Il s'agit d'une actrice originaire d'Argentine. Ces sept personnes ont été transférées à l'hôpital ENT où il y avait déjà deux cas actifs pour des soins appropriés. Ce qui fait un total de neuf cas actifs traités dans l'établissement vacoassien.

Le nombre de personnes actuellement en quarantaine s'élève à 1 215. Pour ce qui est des tests de dépistage, 66 448 tests PCR et 160 315 tests antigènes ont été effectués jusqu'ici. Par ailleurs, Voilà Bagatelle, qui officiait comme centre de quarantaine depuis peu, a émis un communiqué dans la journée de mardi pour souligner que les 54 résidents ont tous quitté l'établissement le 25 août et qu'une demande a été faite par la direction aux autorités concernées afin que le confinement soit levé et que l'hôtel puisse reprendre ses activités normales.

Voilà Bagatelle s'est voulu rassurant : «Dès que nos visiteurs sortiront le 25 août, les chambres et les couloirs seront immédiatement désinfectés. L'hôtel a fait appel aux services d'un prestataire certifié en matière de nettoyage sanitaire pour une remise en état complète des espaces isolés. Toutes les dispositions seront prises afin que nos espaces communs, nos salles de réunion et le restaurant Moka'z retrouvent leur état d'origine pour assurer, comme il se doit, l'accueil de nos clients.»