Afrique: Macky Sall aux assises du Medef - «Il urge de repenser notre modèle de développement »

Invité d'honneur de la Rencontre des entrepreneurs de France, le président Macky Sall a invité à repenser notre modèle économique face au Covid-19.

Dans son discours, il a rappelé que voilà plus de six mois en effet que l'infiniment petit secoue le monde entier, mettant à rude épreuve les systèmes sanitaires les plus sophistiqués, pulvérisant les taux de croissance économique, bouleversant les relations sociales, plongeant les entreprises, travailleurs et ménages dans la précarité.

Cette crise sanitaire majeure, déclare M. Sall, révèle au grand jour l'impréparation du monde face aux pandémies, et notre modèle de production et de consommation.

Au fond, explique-t-il, c'est la question de la finalité même du développement qui est posée. Dans sa quête du progrès l'homme recule chaque jour les limites de la science et de la technologie, y compris dans la conquête de l'espace.

Pendant ce temps, poursuit le chef d'Etat sénégalais, sur terre, il manque de masques, de kits de test, d'équipements de protection individuelle, de lits, de respirateurs ; autant de nécessités indispensables à sa vie et à sa santé.

«Il urge de repenser notre modèle de développement, d'apprendre de nos erreurs, de redéfinir l'ordre des priorités et de redonner sens à l'économie réelle, en investissant plus et mieux dans l'agriculture, l'énergie durable, les infrastructures, la santé, l'éducation et la formation, afin de réaliser un développement compatible avec le bien-être de l'homme intégral », recommande Macky Sall.