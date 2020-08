Afrique: Prévention des conflits - Les axes de collaboration entre l'Olac et le 9ème Forum mondial de l'eau

L'office des Lacs et cours d'Eau (Olac) va partager son expérience en matière de préservation des ressources hydriques et participera à la recherche de solutions pour prévenir les conflits liés à l'eau. C'est ce qui est ressorti, mardi, de la signature de convention entre l'Olac et le Secrétariat 9 ème du Forum mondial de l'eau.

L'Office des Lacs et Cours d'Eau (Olac) sera un acteur clé du 9ème Forum mondial de l'eau prévu à Dakar en mars 2021. Il vient de signer une convention avec le Secrétariat exécutif de « Dakar 2021 ».

Le document qui a été paraphé par les deux parties définit le cadre d'intervention de l'Olac qui s'est engagé à se conformer à la feuille de route déclinée par le ministère de l'Eau et de l'Assainissement. « Nous comptons participer à toutes les instances de réflexion dans les domaines scientifiques, techniques et communicationnels.

C'est ce qui justifie la signature de ce protocole de collaboration avec le Secrétariat exécutif du 9ème forum mondial de l'Eau », a justifié Alioune Badara Diop, directeur général de l'Olac qui a pour mission la planification et la gestion des ressources en eau des Lacs et cours d'eau du Sénégal.

Ce grand événement est donc une tribune pour l'Olac, une occasion de « partage d'expérience » avec les acteurs mondiaux évoluant dans le domaine des ressources en eau.

En plus du partage d'expérience, c'est aussi un moment pour échanger sur les problématiques actuelles et futures en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Il sera surtout question de l'hydro-diplomatie, notamment l'usage des ressources partagées.

« Le 9eForum mondial de l'Eau sera un cadre interactif d'information, de réflexion et de discussion sur les enjeux de l'eau, notamment en rapport avec la sécurité de l'eau qui est un gage de paix et de développement », a souligné Alioune Badara Diop.

Ce thème revêt à ses yeux des enjeux au regard du contexte d'explosion démographique avec comme corolaires l'augmentation des usages aussi bien domestiques qu'agricoles mais aussi des changements climatiques.

Au juste, le Secrétariat exécutif du Forum Mondial de l'Eau compte sur l'Olac pour apporter sa contribution dans la recherche de solutions à la prévention des conflits et des crises liés à la gestion ou au partage de l'eau.

« A un moment où de nombreuses menaces pèsent sur la disponibilité et la qualité de la ressource, à cause des multiples usages, de la pollution et des effets du changement climatique, l'Olac est dans une position centrale pour aider à assurer la Sécurité de l'eau, en ligne avec le thème du Forum », a reconnu le Secrétaire exécutif du 9ème Forum mondial de l'Eau, Abdoulaye Sène.

Selon ce dernier, l'Office aura une occasion unique de mettre en exergue les problématiques relatives à la protection et la préservation des ressources d'eau qui ne sont pas toujours bien prises en compte, à cause des urgences de répondre à une demande croissante, notamment dans les zones urbaines.