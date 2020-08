Angola Cables lance un nouvel outil "IP Gamer"

Luanda — La Multinationale des télécommunications Angola Cables a lancé mercredi un nouvel outil baptisé "IP Gamer", un service IP Premium, qui sélectionne automatiquement les meilleures routes entre les fournisseurs et serviteurs des jeux pour l'usager final.

Avec cet instrument, dont le lancement a été fait par une vidéoconférence, les fournisseurs de services d'Internet (ISPs) vont désormais insérer sur leur carte des produits et capitaliser les avantages de cette solution, afin de rendre fidèle le consommateur final et d'attirer des nouveaux clients.

Les joueurs Online, qui accèdent aux plateformes internationales, telles que Sony, Xbox Riot, Valve Tecent, Bizzard et autres, pourraient bénéficier des services améliorés jusqu'à 50 pourcent, soit un pourcentage vaste.

En sélectionnant toutes ces idées, les "Gamers", où les joueurs de toute l'hémisphère sud, auront l'opportunité de concurrencer avec une meilleure qualité de Ping, et d'améliorer par là l'engagement compétitif au jeu contre Gamers d'autres coins du monde.

Les usagers finals, dont les fournisseurs d'Internet (ISPs) seraient branchés directement sur le réseau d'Angola Cables commencent à concurrencer sans "delay" dans la connexion, aboutissant à une meilleure expérience du jeu.

Prônant le nouvel outil, le président du Conseil exécutif de l'Angola Cables, António Nunes a qualifié "Ip Gamer" d'un service international qui va dynamiser les jeux électroniques, notamment les "players" du marché angolais.

Profitant du temps de confinement social, dû au Covid-19, l'Angola Cables a conçu ce projet qui devient important pour le marché, a-t-il expliqué, soulignant que la solution IP-Gamer a été personnalisée selon la région géographique.

Les jeux, devenant de plus en plus sophistiqués, aboutiront à une grande demande des volumes de données.

La multinationale détient un écosystème "robuste", composé des systèmes de cables sous marins, de Data Centers et de plusieurs Points de Présence (Pops) liés aux grands systèmes internationaux IXPs, qui donnent accès et la capacité de couvrir les Amériques, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, a précise António Nunes.

Actuellement, l'on estime à 2,7 milliards le nombre des joueurs disséminés à travers le monde.

L'Afrique et le Moyen orient contrôlent, ensemble, plus de 377 millions des joueurs.

En 2019, le marché global des jeux a rapporté près de 152,1 milliards de dollars US.

Ce chiffre, qui pourrait atteindre 159 milliards d'USD jusque fin 2020, représenterait une croissance d'environ +9,3%, par rapport à l'année antérieure.

En 2023, l'on estime que les recettes du marché des jeux puissent dépasser les 200 milliards d'USD.

Actuellement, l'Asie mène en matière des recettes globale avec 78,4 milliards de USD, suivie des Etats-Unis d'Amérique avec 40 milliards.

L'Europe et l'Amérique latine enregistrent, chacune, 29,6 milliards et six milliards des USD, respectivement.

En Angola, les recettes des jeux électroniques étaient estimées, en 2019, à 22 millions de USD. Ces jeux sont pratiqués par une communauté de plus de 50.000 joueurs recensés.

Dus aux achats Online, accès à l'internet, accès aux comptes de diverses plateformes de "casse tête", ces recettes ont été produites par des entreprises angolaises qui recourent aux Technologies d'Ecosystème dans les Jeux électroniques.