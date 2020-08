Angola: Le ministre d'État salue la politique de volontariat

Luanda — La ministre d'État chargée du secteur social, Carolina Cerqueira, a déclaré, mercredi, que la Politique nationale du volontariat apporterait une contribution au renforcement de l'État démocratique et de droit en Angola.

La Politique nationale de volontariat, approuvée mercredi par le Conseil des ministres, définit comment les entités publiques, privées et les citoyens peuvent participer à des actions à caractère social et communautaire, de manière non rémunérée, afin d'aider les individus, les familles et les communautés.

S'adressant à la presse, à l'issue de la 8e session du Conseil des ministres, Carolina Cerqueira a souligné que la politique nationale de volontariat favoriserait une inter-assistance gratuite, en particulier dans les zones les plus reculées et au sein des populations à risque.

Selon la ministre d'État, cette initiative existe déjà dans des pays comme le Portugal, le Cap-Vert, le Mozambique et le Brésil, qui "ont des politiques de volontariat fortes et expressives".

Politique nationale sur la médecine traditionnelle

Pour sa part, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a reconnu l'existence d'une lacune dans la politique de médecine traditionnelle et complémentaire.

"Nous n'avions pas d'orientation méthodologique pour les praticiens de cette activité", a admis la ministre, pour qui l'exercice de cette activité "n'était pas fondé sur une base scientifique".

Sílvia Lutucuta a rappelé que l'objectif fondamental est de développer la pratique de cette activité au sein du système national de santé et de contribuer à obtenir de meilleurs résultats dans le secteur.

Elle a informé que des centres de référence pour la médecine traditionnelle et complémentaire seraient créés dans chaque province du pays.

La 8e session du Conseil des ministres a approuvé, entre autres, la Stratégie d'exploration des hydrocarbures de l'Angola, pour la période 2020-2025.

La stratégie en question vise à dynamiser et à intensifier les réserves afin d'atténuer la baisse de la production d'hydrocarbures, par l'approbation de diplômes juridiques qui rendent l'activité d'exploration plus cohérente avec le régime juridique des activités de recherche complémentaires dans les zones de développement.

L'approbation de la stratégie d'exploration des hydrocarbures est conforme au régime juridique et fiscal applicable aux activités de prospection, de recherche, d'évaluation, de développement, de production et de vente de gaz naturel en Angola, ainsi qu'au plan général d'attribution de concessions pétrolières pour la période 2019-2022.

Police étrangère

Dans le cadre de la politique étrangère, le Conseil des ministres a approuvé plusieurs instruments de coopération bilatérale, en mettant l'accent sur l'accord entre le ministère des Ressources minérales, du pétrole et du gaz de la République d'Angola et le Service allemand de coopération académique (DMD), de la République fédérale d'Allemagne dans le domaine des études universitaires.

D'autres instruments de coopération bilatérale ont été approuvés par le Conseil des ministres mercredi, à savoir l'accord entre l'Angola et l'Allemagne sur le transport aérien, l'accord entre l'Angola et le Rwanda sur la création de la Commission mixte de coopération, ainsi que l'accord Cadre entre la République d'Angola et le Gouvernement de la République du Rwanda.

De même, le Conseil des ministres a approuvé le mémorandum d'accord entre les ministères des Affaires étrangères de l'Angola et du Rwanda, sur les consultations politiques.