Angola: L'exécutif approuve la politique nationale sur la médecine traditionnelle

Luanda — L'exécutif angolais a approuvé, mercredi, la politique nationale de médecine traditionnelle et complémentaire, lit-on dans le communiqué final de la 8e session ordinaire du Conseil des ministres.

Le communiqué indique que le document contient un ensemble de mesures et d'actions visant à assurer la pratique sûre et durable de la médecine traditionnelle et complémentaire, en encourageant la recherche conventionnelle et le développement technologique dans le domaine de la biotechnologie et en s'intégrant au système national de santé.

Le diplôme, approuvé lors d'une session présidée par le Chef de l'État angolais, João Lourenço, vise également à intégrer des médicaments traditionnels, évalués scientifiquement, dans le système national de santé.

L'idée est, entre autres, de créer des centres de référence, pour promouvoir la production qualitative et quantitative de plusieurs espèces de plantes médicinales et autres ressources naturelles, en plus de l'élaboration de la Pharmacopée traditionnelle angolaise.

Dans le domaine bancaire, le Conseil des ministres a approuvé un règlement qui fixe les conditions d'agrément, d'organisation et de fonctionnement des Centres privés d'information sur le crédit (CIPC).

Ce sont des entités responsables de la collecte, du stockage et de la gestion des informations sur l'exécution ou le non-respect des obligations de crédit par des personnes physiques ou morales, ainsi que de la préparation de l'historique respectif.

Politique nationale de volontariat

Toujours dans la session de mercredi, le gouvernement a approuvé la Politique nationale de volontariat, un document qui définit comment les entités publiques, privées et les citoyens peuvent participer à des actions sociales et communautaires, de manière non rémunérée, dont le but est d'aider les individus, les familles et les communautés.

«Avec l'adoption de cette politique on envisage de promouvoir une culture de cohésion sociale capable de contribuer à une meilleure qualité de vie des citoyens et de renforcer les valeurs de citoyenneté», indique le communiqué de la dernière session du Conseil des ministres.

Stratégie d'exploration d'hydrocarbures

Dans le domaine des ressources minérales, du pétrole et du gaz, le Conseil des ministres a approuvé la Stratégie d'exploration des hydrocarbures de l'Angola, pour la période 2020-2025.

La stratégie en question vise à dynamiser et à intensifier les réserves afin d'atténuer la baisse de la production d'hydrocarbures, par l'approbation de diplômes juridiques qui rendent l'activité d'exploration plus cohérente avec le régime juridique des activités de recherche complémentaires dans les zones de développement.

L'approbation de la stratégie d'exploration des hydrocarbures est conforme au régime juridique et fiscal applicable aux activités de prospection, de recherche, d'évaluation, de développement, de production et de vente de gaz naturel en Angola, ainsi qu'au plan général d'attribution de concessions pétrolières pour la période 2019-2022.

Police étrangère

Dans le cadre de la politique étrangère, le Conseil des ministres a approuvé plusieurs instruments de coopération bilatérale, en mettant l'accent sur l'accord entre le ministère des Ressources minérales, du pétrole et du gaz de la République d'Angola et le Service allemand de coopération académique (DMD), de la République fédérale d'Allemagne dans le domaine des études universitaires.

D'autres instruments de coopération bilatérale ont été approuvés par le Conseil des ministres mercredi, à savoir l'accord entre l'Angola et l'Allemagne sur le transport aérien, l'accord entre l'Angola et le Rwanda sur la création de la Commission mixte de coopération, ainsi que l'accord Cadre entre la République d'Angola et le Gouvernement de la République du Rwanda.

De même, le Conseil des ministres a approuvé le mémorandum d'accord entre les ministères des Affaires étrangères de l'Angola et du Rwanda, sur les consultations politiques. (fin)