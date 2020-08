Congo-Kinshasa: L'Union Européenne clôture un forum sur la paix entre le Kasaï et le Kasaï - Central

Le forum national sur le processus de facilitation de dialogue et médiation dans le Kasaï et Kasaï -Central a été clôturé mercredi 26 août à Kinshasa. Ces assises de deux jours financées par l' Union européenne, à travers "Interpeace" et ses partenaires, avaient pour thème "défis et opportunités pour la paix dans le deux provinces".

Plusieurs participants venus de ce deux provinces ont assisté à ces assisses. Le président national de l'interpeace, Pacific Borauzima, parle des recommandations retenues.

« Cette rencontre a été une opportunité pour dialoguer sur les défis qui ont conduit les deux provinces dans la dernière crise. Il était aussi possible de se focaliser sur les opportunités qui se présentent pour construire un avenir meilleur, il a été également une occasion de reconstruire la confiance et la collaboration autour des différents engagements que nous avons suivis ici pris par différentes couches de la population de ces deux provinces pour reconstruire leur espace de vie. L'interpeace, APC, TDH et la commission justice et paix du Kasaï Central sont partenaires dans la mise en œuvre de ce projet. Des réformes sont attendues au niveau politique au sein du gouvernement, au niveau local , au niveau national même au parlement et au niveau administratif comme nous l'avons suivi pour accompagner le processus de décentralisation de sorte qu'il soit sensible au conflit pour stabiliser le pouvoir coutumier. Des initiatives sont également attendues dans bien d'autres domaines »