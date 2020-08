Gabon: La Transgabonaise au coeur des projets du Gouvernement

Ministère de l'Economie et de la Relance Libreville, le24 août 2020 -Le Gouvernement et la Société des autoroutes du Gabon (SAG) ont procédé ce jour à la signature de l'avenant n°1 au contrat de partenariat relatif à l'aménagement, au financement, à l'exploitation et à la maintenance de la route économique dite Transgabonaise.

Selon le ministre de l'Economie et de la Relance, Monsieur Jean-Marie Ogandaga, « la crise sanitaire mondiale engendrée par la pandémie de la Covid-19 et les mesures prises pour y faire face par les différents gouvernements ont eu des répercussions sur l'exécution du projet, notamment la gestion opérationnelle du partenaire et les délais de réalisation des études. »

Au titre des modifications apportées au contrat signé le 24 octobre 2019, on note principalement :

1. L'aménagement du calendrier de réalisation du projet ;

2. La réalisation d'une route 2X2 voies sur l'axe Libreville -Ntoum, conformément à la vision du grand Libreville du chef de l'Etat ;

3. Le contournement du parc de la Lopé par les localités suivantes : Alembé -Lalara -Koumameyong -Booué -Carrefour Leroy ;

4. La réalisation par le partenaire des travaux de réaménagement de manière anticipée avant le bouclage financier, notamment sur l'axe PK 50.1 et 75.1, PK 24 -PK 40 et PK 75 -PK 105 ;5.

La définition du mécanisme de financement des études et des travaux anticipés.

Le tronçon de la Transgabonaise est d'environ 828 km, reliant les localités suivantes : Libreville, Ntoum, Kougouleu, Kango, Bifoun, Ndjolé, Alembé, Lalara, Koumameyong, Booué-Carrefour Leroy, Mikouyi, Lastourville, Mounana, Moanda, Franceville.

Rappelons que lors de son discours à la Nation du 17 août dernier, le président de la République, chef de l'Etat, S.E.Ali Bongo Ondimba, a rappelé l'importance de la Transgabonaise dans le processus de relance de notre économie et du développement du Gabon.