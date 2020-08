Sénégal: Tambacounda - LBA travaille à rendre performante et compétitive la banane

Tambacounda — Le directeur général de la Banque agricole (LBA) du Sénégal, Malick Ndiaye, a exprimé, jeudi, sa volonté d'encourager la filière banane dans la région de Tambacounda afin qu'elle soit plus compétitive et performante.

"Nous devons encourager la filière banane locale performante pour contribuer à la croissance du Sénégal. Il faut que cette banane puisse compétir en respectant les normes de l'environnement", a-t-il dit.

Malick Ndiaye s'exprimait au terme d'une tournée dans les bananeraies et les plantations de céréales, pour constater l'effectivité des réalisations des projets financés par la Banque agricole et les emplois générés, surtout chez les femmes et les jeunes.

Il s'agissait aussi de partager les impacts socio-économiques des projets dans la vie des populations bénéficiaires et d'identifier avec les promoteurs des activités et projets porteurs de croissance et de résilience face à la pandémie de Covid-19.

"Ici, les espaces sont bien structurés et sont en quête de compétitivité et de qualité", s'est réjoui le directeur de la Banque agricole. Mieux, a-t-il poursuivi, "les exploitations sont de type moderne, parce qu'utilisant des innovations technologiques."

Il indique que les bananeraies disposent d'un capital humain important et font tout pour se rapprocher des standards de compétitivité et d'excellence.

La Banque agricole est en train de réaliser avec le groupe "Yéllitaré", leader de la production de banane à Tambacounda, un projet de système d'irrigation par aspersion, et envisage également de l'accompagner dans la mise en place d'une station de conditionnement pour une production de banane de qualité.

Un financement de 1 milliard 365 millions FCFA a été octroyé sur les ressources de l'Agence française de développement (AFD) pour réaliser des projets devant permettre d'obtenir un tel résultat.