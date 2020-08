Egypte: Le PM examine la première phase de l'initiative présidentielle "une vie décente"

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly a tenu jeudi 27 août 2020 une réunion pour examiner la première phase de l'initiative présidentielle "une vie décente" et le plan de la deuxième phase de ladite initiative ainsi que le programme de développement des villages égyptiens en présence des ministres du plan et du développement économique, Hala El-Saïd et du développement local, Mahmoud Chaarawy.

M. Madbouly a salué les efforts déployés pour mettre en œuvre la première phase de l'initiative du Président Abdel Fattah Al-Sissi visant à soutenir les villages les plus démunis "une vie décente", qui a largement contribué à améliorer le niveau de services fournis aux citoyens dans les villages dans lesquels l'initiative a été mise en œuvre dans sa première phase à travers un certain nombre de projets dans des secteurs vitaux.

Pour sa part, Mme El-Saïd a expliqué que le coût total de mise en œuvre du plan de la première phase de l'initiative "une vie décente", qui comprend le développement de 143 villages, est de 3,8 milliards de livres.

De son côté, M. Chaarawy a souligné le rôle central du ministère dans le développement rural pour réduire la pauvreté et réaliser la croissance économique et sociale au niveau local, en soutenant les programmes et projets de développement local, y compris le développement rural, ainsi qu'en évoluant les systèmes d'administration locale par la mise en œuvre de la décentralisation et des programmes de développement économique local et l'amélioration des services locaux.

Le ministre a présenté le plan de la deuxième phase de l'Initiative "une vie décente", soulignant que 1245 projets seront mis en œuvre, avec un montant de 3,3 millions de livres pour chaque projet, au profit de 346 villages les plus nécessiteux couvrant 4,1 millions de citoyens.