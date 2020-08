Egypte: Chaarawy examine avec l'ambassadeur de Biélorussie le renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre du Développement local, Mahmoud Chaarawy, a examiné, jeudi 27 août 2020, avec l'ambassadeur de Biélorussie au Caire, Sergei Terentiev, les perspectives de coopération dans un certain nombre de domaines dans les gouvernorats égyptiens et les moyens permettant de bénéficier des expériences biélorusses dans le domaine des équipements et des machines utilisés dans le nouveau système de gestion des déchets solides, des technologies de l'information, de la modernisation de certaines industries et de la formation.

Lors de la rencontre, M. Chaarawy a loué le niveau des relations égypto-biélorusses, qui ont connu un bond et un grand développement au cours des trois dernières années, expliquant le rôle de premier plan joué par le ministère en ce qui concerne un grand nombre de dossiers et de secteurs dans le but d'améliorer les services offerts aux citoyens.

M. Chaarawy a souligné la coopération entre le ministère de la Production militaire et la Biélorussie pour acheter des équipements nécessaires au transfert des déchets, signalant que cette coopération sera renforcée dans la prochaine période.

Il a évoqué les directives données par le président Abdel Fattah Al Sissi au gouvernement pour soutenir les usines en difficulté, ajoutant que le développement et la modernisation de l'industrie égyptienne sont une priorité pour le gouvernement actuellement.

Il y a une coopération entre le ministère et l'Union des industries égyptiennes pour construire des complexes industriels dans un nombre de gouvernorats et développer les micro et petites entreprises, selon le ministre du Développement local.

Pour sa part, le diplomate biélorusse a affirmé que les relations d'amitié privilégiées entre les présidents des deux pays étaient la base pour le développement des rapports communs dans les différents secteurs, soulignant que le président biélorusse a donné des directives de contribuer au développement et à la modernisation de l'industrie égyptienne dans certains domaines.