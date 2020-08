Egypte: Les usines de production militaire disposent d'une grande main d'œuvre et d'énormes potentiels techniques et technologies

Les usines de production militaire disposent d'une grande main d'œuvre et d'énormes potentiels techniques et technologiques, a affirmé jeudi 27 août 2020 le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi.

M. Morsi, s'est réuni avec l'ingénieur Hassan Ahmed Abdel Meguid, vice-président de l'Autorité nationale de la production militaire, et les PDG de la compagnie des industries chimiques Qaha et de Helwan Company for Metallic Appliances. M. Morsi a également présidé la réunion du conseil d'administration de l'académie égyptienne de l'ingénierie et des technologies avancées.

Ces rencontres ont pour but de passer en revue les projets mis en œuvre par les entreprises et secteurs de la production militaire, de s'informer des potentiels technologiques des entreprises et de discuter de leurs plans futurs, a déclaré Mohamed Eid Bakr, porte-parole du ministère de la Production militaire.

Les usines militaires disposent d'une main-d'œuvre et de capacités techniques et technologiques énormes qui doivent être optimalisées, a affirmé le ministre, signalant que des tournées seront effectuées dans les entreprises du secteur de la production militaire pour déterminer les lignes de production qui seront développées.

Et d'ajouter que le ministère cherche à développer les différentes entreprises de la production militaire pour réaliser un bond industriel afin de suivre les technologies de production les plus avancées.