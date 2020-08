Egypte: Le CNDH salue l'adhésion de l'Egypte à la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption

Le président du Conseil National des droits de l'Homme, Mohamed Fayek a salué le décret du président de la République, Abdel Fattah Al-Sissi, portant approbation de l'adhésion de l'Egypte à la Convention de l'Union africaine (UA) sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo (Mozambique) ainsi que sa publication dans le Journal officiel dans son numéro publié dimanche dernier.

"L'approbation de cette convention fait suite aux grands efforts déployés par l'Egypte pour lutter contre la corruption. Elle contribuera au renforcement de la coopération africaine dans la prévention de la corruption, qui est l'un des phénomènes négatifs les plus dangereux qui affectent la sécurité des sociétés et entravent le flux des investissements nécessaires pour contribuer au progrès et au développement durable", a dit M. Fayek.

Il a jugé impératif d'adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir la corruption sous toutes ses formes, considérant que la lutte contre la corruption est une nécessité sociétale pour renforcer les droits économiques, sociaux et politiques; c'est pour cela, les individus et les institutions de la société civile doivent être encouragés à participer activement à la prévention et à la lutte contre la corruption.