Seychelles: La gouverneure de la banque centrale des Seychelles - Caroline Abel - remporte le Trophées African Banker 2020

Caroline Abel, la gouverneure de la Banque centrale des Seychelles (CBS), est l'une des lauréates des African Banker Awards 2020.

Mme. Abel a reçu le prix mercredi lors de la réunion annuelle, tenue en ligne, de la Banque africaine de développement. Les prix sont organisés par le magazine African Banker.

Mme. Abel a déclaré qu'elle était émue et honorée de cette reconnaissance. " Le travail n'est pas effectué par le gouverneur seul, mais par une équipe de personnes compétentes et dévouées. Par conséquent, je voudrais dédier ce prix à toute l'équipe de la Banque, qui a travaillé sans relâche et fait des sacrifices pour répondre aux exigences de la crise actuelle. Que ce prix nous encourage et nous inspire tous à continuer à travailler dur et à maintenir notre crédibilité alors que nous conduisons notre économie à travers les tempêtes », a déclaré la gouverneure dans un communiqué qui a également remercié sa famille pour son soutien.

Mme. Abel a ajouté que le prix ne met pas seulement en évidence les réalisations de son rôle, mais « met également en lumière le travail de CBS, qui, comme d'autres banques centrales, a dû s'adapter à plusieurs défis au fil des ans, y compris la pandémie actuelle de COVID-19. "

La nomination de Mme. Abel a été faite par le Comité des prix des banquiers africains. Les prix sont décernés dans diverses catégories, qui, selon les organisateurs, visent à honorer les réalisations d'individus et d'institutions qui ont contribué de manière significative à la réforme, à la modernisation et à l'expansion du secteur bancaire et financier sur le continent africain.

« Les Seychelles sont vraiment un étudiant modèle en Afrique et au-delà. Et notre gouverneure de la Banque centrale cette année, Caroline Abel, mérite plus que ce prix », a été la description faite de la lauréate.

Selon les organisateurs, «la Banque centrale a été exemplaire dans son travail que ce soit sur la transparence, l'orientation des marchés, en termes de réponse à l'épidémie actuelle, en termes de jouer son rôle de supervision du secteur bancaire et de soutien à la digitalisation du secteur bancaire. et la finance et aussi en termes de collaboration avec d'autres institutions pour assurer la stabilité et soutenir l'économie locale. »

Ils ont ajouté que «la Banque joue un rôle majeur dans le soutien de l'économie locale, qui a beaucoup souffert du COVID-19, en soutenant le secteur bancaire et en injectant des liquidités sur le marché, agissant à l'unisson avec les différents ministères pour fournir des amortisseurs à l'économie locale et en agissant d'une manière opportune et exemplaire. »

Le président des Seychelles - Danny Faure - a félicité Mme. Abel d'avoir remporté ce prix, se disant «ravi que son travail acharné, son dévouement et son professionnalisme aient été reconnus internationalement».

M. Faure a ajouté que les Seychellois étaient fiers de la réussite de Mme Abel, qui devrait servir de motivation et d'exemple à toutes les institutions des Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental - pour toujours viser l'excellence.

Mme. Abel est la première femme gouverneur de la Banque centrale des Seychelles et a été nommée à ce poste en mars 2012.