Maroc: L'Hôpital provincial de Khénifra, un établissement pilote dans la lutte anti-Covid

Khénifra — Confronté depuis la fête d'Aid Al-Adha à une recrudescence des cas d'infection au Covid-19, le Centre hospitalier provincial (CHP) de Khénifra est devenu depuis, le fer de lance de la lutte contre le Covid-19 dans la région Béni Mellal-Khénifra, accueillant une grande majorité de patients nécessitant un confinement hospitalier ou une réanimation.

L'établissement sanitaire compte à ce jour 121 personnes contaminées qui suivent leur traitement au sein de l'hôpital sur un total de 249 cas détectés depuis le déclenchement de l'épidémie au moment où sept décès ont été comptés parmi les cas Covid-19 depuis l'apparition de ce mal invisible dans la province de Khénifra.

Le CHP de Khénifra s'est hissé, en établissement de référence en matière de prise en charge des patients atteints par le Covid-19 et s'est ainsi érigé en modèle d'établissement public de santé au service de la lutte contre le Covid-19 dans la mesure où cet établissement a renforcé ces capacités et infrastructures jusqu'à devenir une référence et une source d'assurance pour les habitants de Zayane malgré les inévitables pertes humaines.

Inauguré en 2016, l'hôpital d'une capacité litière de 175 lits, est constitué de plusieurs blocs et salles d'opérations et d'unités de consultations spécialisées externes. Ce centre hospitalier de référence dans la région Béni Mellal-Khénifra s'est rapidement transformé à l'heure de Covid-19 en établissement modèle dans la lutte contre le nouveau coronavirus en se dotant de l'ensemble des dispositifs médicaux nécessaires et indispensables pour circonscrire la pandémie du Coronavirus.

Le CHP de Khénifra qui est également un établissement nouveau et récent créé en 2016 a été doté de ressources humaines hautement qualifiées et équipé de bout en bout en termes d'infrastructures Covid-19, a souligné à la MAP, la directrice de l'Hôpital par intérim Nadia Hammou Kaddour, rappelant que l'équipement de l'hôpital par le ministère de tutelle avait pour but d'en faire un établissement de référence en matière de lutte anti-covid.

Mme Hammou Kaddour a indiqué que dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, le CHP de Khénifra a installé un circuit Covid-19 à l'instar des autres hôpitaux du Royaume et a ainsi activé précocement son système de veille et de surveillance épidémiologique conjointement avec la direction provinciale de la Santé, avec la formation de l'équipe d'intervention rapide à Khénifra dédiée à la veille et à la détection des personnes suspectées être infectées au Covid-19.

La directrice du CHP a fait savoir que l'ensemble des dispositifs et matériaux de l'Hôpital ont été renforcés par le ministère de tutelle à savoir les salles d'hospitalisation, de réanimation et d'isolement, rappelant la création au sein du CHP d'un service Covid-19 pour le triage des personnes infectées et d'un autre d'isolement d'une capacité litière de 15 lits en plus d'un troisième service pour les personnes positives au nouveau coronavirus de 30 lits.

Elle a, de même, cité la mise à disposition du CHP de 8 lits de réanimation dont trois offerts par la direction régionale de la santé dans le cadre de cette lutte.

Pour les salles d'isolement plusieurs caméras de surveillance au niveau de toutes les salles ont été installées en vue de surveiller à distance et de manière instantanée les personnes contaminées. Le CHP a également acquis de nouveaux respirateurs artificiels et de moniteurs multiparamétriques dédiés à la prise en charge Covid.

En plus, l'hôpital a été doté d'une nouvelle ambulance par le ministère de la santé, a-t-elle fait observer.

Mme Haddou Kaddour a de même salué les efforts colossaux consentis par le ministère de la Santé et les directions régionale et provinciale de la santé ainsi que des partenaires indispensables de l'Hôpital à savoir la Province de Khénifra.

Ces mesures et autres ont ainsi permis de notifier le premier cas positif dans la province en mars dernier et de stopper la propagation du Covid-19 dans la province qui s'est déclarée depuis "indemne" comme l'une des provinces les plus sures au Royaume.

Toutefois, le dernier bilan quotidien des contaminations fait ressortir une répartition inquiétante des personnes contaminées dans plusieurs communes de la province, avec 150 cas dans la province de Khénifra, 12 cas à El kebab, 14 dans la ville de Tighssaline, 9 à Ait Ishac, 60 à M'rit et deux cas à Aguelmous.

Hormis ces nouveaux cas, les habitants de la ville de Khénifra sont appelés à faire montre d'un sens élevé de responsabilité tout comme durant la période de confinement de trois mois, en respectant les instructions et procédures recommandées par les autorités compétentes.