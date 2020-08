Algérie: L'Etat veille à une participation efficace du mouvement associatif

Sidi Bel-Abbes — Le conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, a souligné jeudi à Sidi Bel-Abbès que l'Etat veille à une participation effective du mouvement associatif.

Lors d'une rencontre avec des représentants d'associations activant dans la wilaya, M. Berramdane a souligné que "l'Etat assure la participation efficace et effective du mouvement associatif en l'écoutant et en prenant connaissance de ses préoccupations et problèmes, ainsi que de sa conception de la coopération à établir avec les institutions étatiques."

Par ailleurs, Nazih Berramdane a indiqué que "pour une exploitation optimale des moyens humains et matériels du mouvement associatif, l'Etat tend à mettre en place un cadre de concertation entre ses institutions et le mouvement associatif d'une part et entre les associations d'autre part."

Des représentants d'associations de Sidi Bel Abbès ont salué l'intérêt accordé par le Président Abdelmadjid Tebboune aux associations et des facilités décidées dans la création et l'octroi des agréments. Ils ont également exprimé leur satisfaction quant aux orientations données aux différents responsables dont les walis pour aider et soutenir ces associations.

D'autres représentants d'associations ont sollicité la participation de leurs représentants aux travaux des comités spécialisés dans les wilayas chacun son domaine d'activité pour assurer une complémentarité des actions de chacune des parties intervenantes.