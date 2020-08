Algérie: La Finance islamique appuiera les micro-entreprises à partir du 1er novembre

Boumerdes — Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat a annoncé, jeudi depuis Boumerdès, le recours à la finance islamique pour la promotion des micro-entreprises à compter du 1er novembre.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection à Boumerdès, M. Diafat a indiqué que "le recours à la finance islamique au profit des micro-entreprises et autres entreprises bénéficiaires du soutien des dispositifs de l'Etat, une première dans notre pays, interviendra à compter du 1e novembre".

En réponse aux questions des journalistes, M. Diafat a assuré que "les jeunes ayant bénéficié de crédits et d'aides financières dans le cadre de l'ANSEJ et n'ayant pas encore remboursé leurs dettes, ne seront pas emprisonnés".

Afin de faciliter le remboursement des dettes des jeunes ayant vendu leur matériel, "ces derniers bénéficieront d'un rééchelonnement sur une période de 15 ans", a-t-il ajouté.

L'effacement des dettes concerne également les personnes victimes d'un handicap moteur ou mental les empêchant de poursuivre leurs activités, ainsi que les jeunes dont le matériel a été saisi par les banques et qui sont restés redevables à l'ANSEJ à hauteur de 30%, ou encore ceux dont le matériel souffre d'usure et nécessité rénovation.

Par ailleurs, le ministre a annoncé la tenue prochaine de rencontres périodiques à raison de trois réunions par mois au niveau du siège de l'ANSEJ regroupant les responsables de l'Agence et les jeunes investisseurs et porteurs de projets pour écouter les préoccupations et œuvrer à résoudre les différents problèmes.

Lors de sa rencontre avec les propriétaires des micro-entreprises et les représentants du mouvement associatif au siège de la wilaya, le ministre délégué a insisté sur l'importance d'"assoir des bases solides en comptant sur les micro-entreprises, noyau de l'économie rénovée selon une approche économique".

Et d'appeler les jeunes entrepreneurs à la nécessité de s'organiser sous forme de consortium pour concurrencer les autres entreprises et répondre aux mesures et conditions et des cahiers de charge relatifs aux marchés publics.

La première halte du ministre délégué était au chef lieu de la wilaya de Boumerdès ou il s'est enquis des conditions du travail aux sièges de l'ANSEJ et le fonds de garantie des crédits et nombre de micro-entreprises ayant bénéficié de ce dispositif.

Après avoir présidé une réunion avec les jeunes entrepreneurs bénéficiaires des différents dispositifs d'aide de l'Etat ainsi que les représentants du mouvement associatif à la wilaya pour écouter leurs préoccupations, le ministre délégué a inspecté plusieurs projets au niveau des deux zones d'ombre à savoir, les villages de "Bousmail" à la commune (Est) et de "Touzaline" à la commune de Béni Amrane.