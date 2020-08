Algérie: Fonds de la Zakat - Hausse de la collecte à 1,57 milliard DA en 2019

Setif — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué jeudi à Sétif que la collecte du Fonds national de la Zakat a atteint l'année dernière (2019) 1,57 milliard de dinars contre 50 millions DA à ses débuts.

"Le montant de la collecte de la zakat, très timide à son lancement en 2003, est aujourd'hui de 30 fois plus grâce aux imams, à leurs efforts, leur patience et leur adhésion à ce projet de Fonds de la zakat, à travers lequel 4,2 millions de décisions d'aides ont été attribuées," a précisé le ministre au lancement de la 19e campagne du Fonds de la Zakat depuis la maison de la culture Houari Boumediene.

M. Belmehdi a indiqué, à ce propos, que le "défi a été relevé par les imams et tous ceux qui ont endossé la mission de faire connaître le projet du Fonds de la zakat auprès des citoyens et qui ont patiemment travaillé pour faire adhéré les donateurs."

Selon M. Belmehdi, le Fonds de la Zakat a contribué dans le développement socio-économique et a accompagné des familles ayant subi de plein fouet les répercussions durant la crise sanitaire qu'a connu le pays suite à la propagation du Covid-19.

Et d'ajouter : "A 18 ans de sa création, le projet du Fonds national de la zakat fait face à de nombreux autres défis et affiche de grandes ambitions grâce au travail des imams et chouyoukh qui demeurent conscient de leur part de responsabilité dans le soutien des catégories fragile de la société, notamment en ces circonstances économiques mondiales de plus en plus complexes qui rendent la sortie de la crise plus difficile."

Relevant le rôle des imams, Chouyoukh et savants dans la préservation des valeurs sociales, Youcef Belmehdi a souligné que ceci se traduit dans leurs discours et prêches et se reflète dans "l'accompagnement de la société dans ses aspirations pour un lendemain meilleur, sa lutte contre la propagation du Covid-19 et l'appui des staffs médicaux et paramédicaux en première ligne dans cette crise sanitaire."

Le ministre a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux d'une journée d'étude sur la Zakat, en présence de cadres du secteur, des Cheikhs et imams, au cours desquels il a été souligné "l'importance de la Zakat dans la vie des musulmans et dans le développement de la société et l'économie nationale."

Le ministre a également distribué des décisions d'attribution d'aides du Fonds de la Zakat au profit de citoyens avant d'inaugurer la mosquée Khadidja Oum El Moumnine, implantée à la cité Kaoua au nord de Sétif.