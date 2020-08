Niger: Orange lève un financement de 31 milliards de FCFA pour la modernisation de son réseau auprès du guichet Coris Bank International

L'opérateur de téléphonie Orange Niger, passe à la vitesse supérieure. En tandem stratégique avec CBI Succursale Niger, pour ses grandes ambitions déclinées dans le Plan d'investissement 2020, la compagnie de téléphonie Orange Niger vient de lever un financement d'un montant global de 31 milliards de FCFA, pour la modernisation de son réseau.

Via le guichet de CBI Succursale Niger, ces fonds permettront à Orange Niger d'acquérir la licence 4G, de moderniser et d'étendre son réseau et de déployer des technologies de pointe 4G et 4G+. Avec cet ambitieux programme de modernisation, Orange Niger, renforce ainsi, de manière décisive sa connectivité et sa couverture réseau, tout en mettant en service le premier réseau 4G+ au Niger, d'ici la fin de l'année 2020.

Monsieur Souleymane DIALLO, DG Orange Niger, a déclaré « Nous sommes très heureux et fiers d'avoir pu conclure un accord de financement aussi important avec Coris Bank International. Cela démontre encore une fois la solidité de notre Plan de relance mis en place, depuis la reprise d'Orange Niger par Zamani Com S.A.S, en nombre 2019 et, qui se traduit d'ores et déjà par une croissance significative de tous nos indicateurs. Notre objectif est clair, nous f deouhaitons être l'opérateur digital de référence au Niger, et, cela passe par une mise à niveau de notre réseau avec les toutes dernières technologies. Nous allons désormais nous atteler à la modernisation du réseau dans les trois prochains mois, avant de procéder au Rebranding et au lancement de notre nouvelle marque. »

« Cette opération s'inscrit donc à la fois pleinement dans la stratégie de croissance de l'opérateur pour les prochaines années, mais, aussi, en phase avec le positionnement de Coris Bank International, présente sur le marché financier local depuis à peine un an et déjà très active sur les accompagnements structurés de grande envergure et l'innovation au service de ses clients et partenaires » a indiqué Madame Rakiatou Idé ISSAKA, DG CBI- Succursale Niger.

«Ce partenariat stratégique avec notre banque, nous permettra de raffermir la relation de confiance et consolider la dynamique commerciale locale. Nos ambitions pour le NIGER sont fortes et elles couvrent à court et moyen terme l'extension du réseau de distribution, l'engagement dans la transformation digitale des processus, produits et services, le lancement de la branche Islamique, la filialisation et la certification ISO du Système de Management de la Qualité.