Afrique: BAD - Akinwumi Adesina réélu à la tête de l'institution

Les travaux de la 55e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement (BAD) et la 46e session annuelle du Fonds africain pour le développement se sont clôturés ce 27 août par la réélection pour un nouveau mandat de cinq ans d'Akinwumi Adesina, seul candidat en lice, à la présidence de cette institution financière panafricaine.

Le nouveau président a invité les gouvernements ainsi que les actionnaires à un engagement commun pour rendre plus forte et stable cette institution financière afin de soutenir, tout au long de la pandémie, l'Afrique pour favoriser le rebond de ses économies fragilisées.

« L'avenir nous invite à œuvrer pour une Afrique plus développée et pour un groupe de la Banque africaine de développement beaucoup plus fort et plus résistant. Nous nous appuierons sur les solides bases du succès enregistré au cours des cinq dernières années, tout en renforçant davantage l'institution, pour une plus grande efficacité et un plus grand impact », a déclaré le président Adesina.

Evoquant la réélection du président, la présidente du Conseil des gouverneurs de la Banque, Niale Kaba, a déclaré : « Je suis ravi que le Conseil des gouverneurs ait réélu M. Adesina pour un second mandat à la présidence du groupe de la Banque. En tant qu'actionnaires, nous soutenons fermement la Banque et apporterons à M. Adesina tout le soutien nécessaire pour poursuivre et mettre en œuvre sa vision convaincante pour la Banque au cours des cinq prochaines années ».