Mali: L'UE suspend sa mission de formation des soldats

La décision est la conséquence du renversement par l'armée, du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'Union européenne mène cette opération au Mali depuis 2013.

Selon Bruxelles, ces formations étaient destinées à soutenir les efforts de stabilisation du Mali et la démocratisation de l'armée. Intervenue après la prise du pouvoir par des membres de l'armée, cette décision sonne donc comme un aveu d'échec.

À l'image de la plupart des capitales européennes, Berlin a condamné le putsch perpétré le 18 août dernier par des soldats mutins.

La décision de l'Union européenne de geler ses formations militaires au Mali est logique et légitime, explique Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, eurodéputée allemande des Verts, d'origine malienne.

"Il y a les forces de l'opération militaire française, Barkhane. Il y a l'Allemagne qui a ses troupes. C'est donc une réaction de sécurité qui est tout à fait normale. Je pense qu'une fois que la situation se sera rétablie, l'Union européenne reprendra ses affaires et tout fonctionnera comme cela a été", explique-t-elle.

Suspendre l'aide budgétaire

Pour sa part, Christoph Hoffmann, député du parti libéral allemand (FDP) au Bundestag, indique qu'avant le rétablissement de l'ordre constitutionnel, Berlin devrait suspendre aussi son aide financière et budgétaire au Mali en raison du manque de progrès vers le rétablissement de la paix dans ce pays.

"On a donné beaucoup d'argent pour le développement de la société civile, des projets agricoles, les projets pour l'éducation, pour la décentralisation. Et nous ne sommes pas contents avec les progrès de l'ancien régime parce qu'ils ont retardé beaucoup de projets. Et c'est pourquoi, je crois, que la meilleure solution est de suspendre cette aide", préconise Christoph Hoffmann.

Aide humanitaire

Ulrich Lechte, lui aussi député du parti libéral allemand (FDP), par ailleurs membre de la Commission des Affaires étrangères au parlement allemand, avait souhaité qu'en plus de l'engagement militaire, l'Allemagne apporte aussi une aide humanitaire au Mali.

Un souhait irréalisable pour l'heure, selon l'eurodéputée des verts Dr . Pierrette Herzberger-Fofana.

"Ce qu'il dit n'est pas faux (le député du FDP, Ulrich Lechte). Mais ça, c'est contraire au mandat de la Bundeswehr (l'armée allemande). À ce moment-là, il faudrait changer complètement la mission de la Bundeswehr. Sa mission, c'était de former, d'évaluer et d'équiper. La politique du gouvernement allemand, c'est de dire : on ne s'implique pas. On forme les gens, on finance. On fait tout pour que les Maliens puissent eux-même défendre leur pays et prendre leur sécurité en main", explique-t-elle.

La mission de formation de l'Union européenne au Mali, l'EUTM, a été autorisée par le Conseil de sécurité de l'Onu le 17 janvier 2013, un an après l'assaut des mouvements djihadistes qui menaçaient de prendre Bamako. Sa mission est de former les forces armées, la police et la gendarmerie du Mali.