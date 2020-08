Congo-Kinshasa: Réformes électorales - Moïse Katumbi à la rescousse du G13 !

*Démarche citoyenne. Esprit républicain. Opposition constructive. Moïse Katumbi a reçu ce jeudi 27 août 2020, à Lubumbashi, l'équipe de treize pèlerins du consensus. Au menu, le même agenda, même cahier de charges. Expliquer le bien-fondé. Arrondir les angles des participants au combat pour des réformes sérieuses avant la tenue des prochaines, en 2023.

A la fin de cette entrevue, Henri Thomas Lokondo, au nom du Groupe de treize personnalités, parle, lui, d'une séance de travail enrichissante et très fructueuse avec Katumbi.

"Comme on a fait avec les autres, on lui a présenté notre cahier de charge et il a réagi positivement sur l'ensemble des problèmes qui y sont contenus et il nous a encouragés pour que nous puissions continuer parce qu'il a trouvé que c'était salutaire pour le peuple. Il nous a félicités, il nous a prodigués des conseils, il nous a promis qu'il mettra à notre disposition des experts qui vont nous accompagner sur la requalification sur les réformes que nous comptons faire sur la loi électorale", a-t-il déclaré.

Vers le rapport général

"Dans un premier temps nous allons faire un rapport général que nous déposerons en premier lieu au Chef de l'Etat et au Premier Ministre ainsi que tous ceux qui nous ont reçus et pour les textes modifiant certains articles de la loi électorale et la constitution au niveau du parlement. Dès la semaine prochaine nous allons nous préparer", conclut-il.