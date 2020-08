Congo-Brazzaville: Livre - « La locomotive et son guide spirituel André Grénard Matsoua » de Eugène Samba

Cet ouvrage de quatre-vingt-deux pages parle du déplacement des peuples Kongo vers d'autres espaces après la bataille d'Ambouila afin d'y trouver la quiétude et y assurer la présence de celui-ci.

Ce manuel qui parle du Congo dans son intégralité est subdivisé en plusieurs sous-titres comme : Historique, Le lemba, Organisation politique chez les Laris, Pourquoi le Pool, Qu'est-ce que la langue lari, Conséquence de l'appellation Lari, Naissance de Matsoua, Signification du nom Matsoua, Rencontre Matsoua et Tréchot, Vie politique d'André Grénard Matsoua, Rapport entre Matsoua et Youlou Fulbert, Disparition de Matsoua.

A travers les lignes de cet ouvrage, Eugène Samba parle de l'implantation des ethnies Kongo notamment les Lari, les Sundi, les Bahangala, les Manianga de Kongo dia Ntotela pour la région du Pool, après la bataille d'Ambouila. Il explique comment ces ethnies ont occupé la région du Pool, et la nécessité des explorateurs et des missionnaires de faire de cette région une base de développement du Moyen-Congo, mais aussi comme base d'évangélisation. Il définit ce que veut dire le terme Lari et les remous que celui-ci avait causés dans la région et dans les régions voisines. De même, il apporte l'éclairage sur la naissance d'André Grénard Matsoua et certains mystères cachés de sa vie ; expliquant ainsi, les mystères des mots qui sont sources d'inspiration pour le peuple kongo, notamment, les Lari.

« La locomotive et son guide spirituel... » fait l'apogée d'un leader charismatique des époques d'avant les indépendances, nommé André Grénard Matsoua, ayant joué un rôle remarquable pour l'indépendance du Congo ; un leader qui a marqué Tchicaya, Opangault et Youlou, et qui disparut le 13 janvier 1942.

Signification du nom Lari

Dans ce manuel, l'auteur explique la signification du nom Lari. Pour lui, au départ on les appelait les Ladis, cette appellation a changé lorsque les exploitants chrétiens sont arrivés. Les Ladis ont eu une chance incommensurable, du fait que les premières missions catholiques étaient à Linzolo chez les Ladis ; protestantes à Mont-Madzia chez les Ladis ; salutiste à Yandi toujours chez les Ladis. C'est en ce moment-là que les Ladis travaillant avec les exploitants chrétiens qui venaient d'arriver, en particulier Mgr Augouard et bien d'autres ; ces derniers constatant que c'était une ethnie intelligente et efficace, ils vont changer l'appellation de leur ethnie. Au lieu des Ladis, ils leur ont donné le nom de Lari. Le terme lari donné par Mgr Augouard veut dire langue africaine de renommée internationale.

André Grénard Matsoua et l'abbé Fulbert Youlou liés par le sang

S'agissant du rapport entre André Grénard Matsoua et Fulbert Youlou, l'auteur écrit que Fulbert Youlou est le fils biologique de André Grénard Matsoua. En effet, lorsque André Grénard Matsoua, douanier, travaillait au Beach de Brazzaville, il rencontre un jour mademoiselle Bilombo. Elle partait souvent à Kinshasa acheter des marchandises, afin de les revendre à Brazzaville. Intéressé à elle, un jour André Matsoua, l'appela pour lui dire, « je voudrais te donner un enfant qui dirigera ce pays, un enfant auquel tu donneras le nom Youlou. » Cette dernière s'est mise à rire et trouvant cela comme de la blague.

Bénéficiant d'un repos de travail, Matsoua rencontra cette dernière au croisement de Guynemer et l'avenue Charles de Gaulle. Il enfonça le clou et sorti avec mademoiselle Bilombo qui donna naissance à un enfant de sexe masculin, nommé Youlou et le prénom de Fulbert lui a été attribué lors de son baptême à l'âge de 9 ans. Aussi cette dernière avait gardé scrupuleusement ce secret pour ne pas être dérangé, ni par l'administration coloniale, ni par les siens, seulement les chefs de village comme les Ta Nkeoua, et bien d'autres connaissaient bien ce secret.

D'ailleurs l'abbé président pour se présenter aux élections locales était poussé par le clan des chefs du village qui connaissaient ce secret, et qui étaient allés voir Mgr Bernard, lui disant : « Nous présenterons l'abbé Fulbert Youlou aux élections locales puis législatives, si vous ne l'acceptez pas, les Lari ne fréquenteront plus vos églises. » Mgr Bernard fut obligé d'accepter par contrainte de peur que l'église se vide de ses adeptes, et autorisa à l'abbé de se présenter aux différentes échéances électorales qui devraient se tenir cette année-là. Ce qui donna la force à l'abbé président Fulbert Youlou, non seulement de se présenter aux élections locales, mais aussi après son échec à celle-ci de créer son propre parti politique appelé UDDIA.

Né le 13 juillet 1963 à Brazzaville, Eugène Samba, fils de Prosper Samba et de Joséphine Ntombo, et petit-fils de Samba Dia Mbemba (comptable des compagnies concessionnaires françaises) et de Sébastien Samba (garde du corps d'André Grénard Matsoua) est ingénieur des travaux. Statisticien, écrivain, Dr de la loi, diplômé de l'université de Senghor d'Alexandrie (Egypte), Eugène Samba, est à sa trente-troisième année d'expérience parlementaire. Catholique praticien, il est marié et père de sept enfants.