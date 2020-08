Angola: La stratégie des hydrocarbures prévoit des découvertes de 57 milliards de barils

Luanda — La stratégie d'exploitation des hydrocarbures dans le pays, pour la période 2020-2025, analysée lors du Conseil des ministres, prévoit la découverte de réserves comprises entre 40 et 57 milliards de barils de pétrole brut.

L'Angola dispose actuellement de réserves prouvées estimées à plus de sept milliards de barils de pétrole.

La stratégie analysée par l'Exécutif dispose d'un budget pour sa mise en œuvre de 870 millions de dollars US, dont 679 millions de dollars US d'investissements étrangers (multiclient et investissement conjoint) pour l'acquisition de données géologiques, tandis qu'environ 188 millions de dollars US, destinés à la réalisation d'études d'évaluation, de promotion et d'appel d'offres du potentiel pétrolier, seront soutenues par l'Etat.

L'initiative vise à garantir une production de base de plus d'un million de BOPD d'ici 2040 et la découverte de 17,5 à 27 billions de pieds cubes de gaz (GIIP).

La stratégie vise la disponibilité et l'accès à des surfaces d'une superficie approximative de 575 mille kilomètres carrés, négocier les blocs restants jusqu'en 2023, diviser en blocs les zones ultra-profondes des bassins de Kwanza et de Benguela de 2022 à 2024.

Elle prévoit d'évaluer 33 blocs dans les bassins du Bas-Congo, de Kwanza et de Benguela d'ici 2023 et la création d'un nouveau pôle de développement et de surveillance du gaz dans la région Centre-Sud.