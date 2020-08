Congo-Brazzaville: Gouvernance électorale - Les jeunes de l'UDH-Yuki proposent la sensibilisation de la jeunesse

L'Organisation des jeunes de l'Union des démocrates humanistes-Yuki (UDH-Yuki) a, dans des « lettres ouvertes » adressées aux secrétaires exécutifs permanents du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, ainsi qu'à celui de la jeunesse, partagé sa réflexion sur la gouvernance électorale.

A quelques mois de la tenue de l'élection présidentielle de 2021, la jeunesse de l'UDH-Yuki a, après un constat, formulé des propositions qu'elle estime « idoines » relatives aux jeunes congolais en cette période pré-électorale. En effet, dans une correspondance adressée au secrétaire exécutif permanent du Conseil consultatif de la société civile, ces jeunes ont souligné la nécessité de faire jouer à cette institution, le rôle majeur de sensibilisation sur la question du vote à l'endroit de la jeunesse. Ceci à travers les organisations non gouvernementales et autres organisations de la société civile.

Cette institution constitutionnelle devrait également, ont suggéré les jeunes de cette formation politique de l'opposition, expliquer à la jeunesse le bien-fondé de prendre part à une consultation électorale; lui faire comprendre les critères déterminants pour effectuer des choix électoraux. Le conseil a aussi reçu mission d'insister sur le fait que le clientélisme, l'achat de conscience et le suivisme en politique ne seront nullement bénéfiques et constituent un frein à l'épanouissement de la jeunesse, ainsi qu'au développement du pays.

« Cette démarche bien que simple, aura l'avantage de favoriser un climat de paix propice à l'organisation des élections libres et transparentes, pour la satisfaction de toutes et de tous », a écrit le président national de la Jeunesse de l'UDH-Yuki, Mayick Dedja Lucrèce Nguedi.

En effet, ces jeunes justifient leur démarche par le fait que la jeunesse congolaise représente plus de la moitié de la population, et par conséquent le plus grand réservoir du corps électoral dans pays. D'après leur constat, la jeunesse congolaise est souvent l'objet de plusieurs sollicitations et victime de multiples manipulations, au point de ternir son image. A titre d'exemple, ils ont rappelé les expériences électorales de 2015, 2016 et de 2017.

Privilégier le rassemblement des forces vives de la nation

« Cet amer constat interpelle notre conscience collective et suscite aux républicains que nous sommes, l'ardent désir de mener des actions concrètes, à même de redorer le blason de notre jeunesse, terni par des travers qui ne l'honorent pas », poursuit la lettre. Et d'ajouter : « Nous pensons que, dans un élan républicain, patriotique et surtout fraternel, de par nos us et coutumes, la culture du dialogue, la synergie des énergies et intelligences, il nous faut trouver des solutions aux maux qui minent notre jeunesse, mais aussi et surtout redéfinir le trait d'union qui existe entre elle et la question électorale », a conclu Mayick Dedja Lucrèce Nguedi.

Notons, en outre, que la jeunesse de l'UDH-Yuki a également écrit une lettre ouverte au secrétariat exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse. « L'honnêteté intellectuelle et le réalisme qui nous habitent, nous imposent l'attitude de reconnaître la grandeur et le bien-fondé de la démarche que vous avez initiée. Elle est, pour nous, le signe d'une attitude républicaine qui certainement doit vous animer, car au-delà de nos divergences d'opinions, nous avons tous l'impérieux devoir de taire nos passions, pour privilégier le rassemblement des forces au nom de cette République qui nous unit », peut-on lire dans cette correspondance.

L'UDH-Yuki a, à cet effet, salué l'initiative du Conseil consultatif de la jeunesse consistant à élargir son champ d'action en menant des consultations hors institution. Une démarche qui est également pour cette jeunesse politique, un sens d'ouverture de grande importance dans les temps qui courent. « A ce stade pré-électoral et en cette période où la Covid-19 est venue nous imposer un mode de vie qui bouleverse l'ordre mondial tant sur le plan économique que social, nous vous suggérons d'œuvrer avec force et vigueur en faveur de la gouvernance électorale et de la sensibilisation en milieu juvénile sur les mesures barrières contre cette pandémie », a-t-elle suggéré.

La jeunesse de l'UDH-Yuki a, enfin, témoigné aux membres du secrétariat exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse sa solidarité et leur a exprimé sa disponibilité.