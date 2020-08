Congo-Brazzaville: Tremplins « Mboté hip-hop » - Une formation en vue pour les artistes

Dans le cadre de la quatrième édition du festival « Mboté hip-hop », prévue en novembre prochain à Brazzaville, l'Institut français du Congo (Ifc) vient de lancer un appel à candidature pour des séances de formation aux métiers de la musique urbaine.

Les scènes Tremplin permettent la sélection de trente artistes qui recevront des formations aux métiers de la musique urbaine. Afin de bénéficier de cette opportunité de perfectionnement concernant des jeunes talents en slam, danse, rap, beatmaker, Dj et management, les prétendants intéressés ont jusqu'au 14 septembre pour poser les candidatures.

Après inscriptions, la sélection des candidats dans les catégories, slam, danse, rap et Dj, se fera du 22 au 26 septembre sur la base de prestation diffusée en live sur la page Facebook de l'Ifc. « Cette année, au regard de la situation sanitaire causée par la pandémie de coronavirus, les candidats se produiront uniquement devant le jury, le public ne sera pas admis. D'où, l'initiative de la retransmission de cette séance de sélection en direct sur Facebook », a annoncé l'Ifc, organisateur de l'événement.

S'agissant des managers et beatmakers, leur inscription se fera uniquement par l'envoi d'un dossier de candidature contenant un curriculum vitae, une lettre de motivation et particulièrement un CD comportant les sons originaux pour le beatmaker. Comme récompense cette année, le lauréat de chacune des catégories se produira en première partie de la quatrième édition du festival « Mboté hip-hop », qui réunit depuis 2017 les artistes confirmés de la musique urbaine des deux Congo.

Notons que la formation des artistes, concerne des disciplines telles que la communication digitale et réseaux sociaux, le Djing, l'écriture et les techniques de scène, la réalisation d'un pressbook, etc. Comme toutes les années, elle se fera par des professionnels du domaine. L'an dernier, on comptait parmi eux : Mark'Aurel Kitoko de la plate-forme Nguenama, Dj Le motif, Dj Mboh, Patrick Mayama dit Tchopal de studio Scarla records, Béril Nzila, label manager Congo et de la République démocratique du Congo de Believe digital, Audrey Wangani, Alain Bassekemba, Josué Bakoua, Vady Kouloutch.