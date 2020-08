Congo-Brazzaville: Football - Le Congolais Omenuke Mfulu évoluera la saison prochaine à la Liga espagnole

L'ancien capitaine de l'équipe des jeunes de la RDC a tenu à féliciter ses coéquipiers d'avoir mouillé le maillot pour la montée de leur équipe, Elche, à la division d'élite espagnole et reste confiant pour la suite.

Un joueur congolais prestera la saison prochaine (2020-2021) à la Liga BBVA (championnat espagnol D1). Il s'agit de l'ancien international espoir congolais avec les U20, Omenuke Mfulu (26 ans). Ce dernier dont le club, Elche, a été promu à la division d'élite dimanche dernier en s'imposant devant Girona lors des barrages pour la montée en ligue 1, espère tirer son épingle de jeu dans l'un des meilleurs championnats européens. A la suite de Cédric Bakambu qui a laissé des empreintes à Villarreal, Omenuke Mfulu entend porter haut l'étendard de la RDC à travers une prestation qu'il veut à la hauteur des espoirs placés en lui. « Jouer la Liga est une fierté et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir représenter le Congo dans l'élite du football espagnol », a-t-il déclaré à Léopardsfoot.

Capitaine de l'équipe des jeunes de la RDC, ce milieu récupérateur ayant également évolué au Stade de Reims met cette performance sur le compte de l'engagement et de la détermination ayant animé le collectif dont il fait partie. Il a félicité ses coéquipiers d'avoir tout donné pour cette montée en première ligue et reste confiant pour la suite. A peine revenu d'une blessure pour laquelle il s'est fait opéré il y a deux mois de cela, Omenuke a pu rejouer avec Elche en participant à cette qualification historique de son club. Il entend maintenir cette belle dynamique la prochaine saison. « Nous avons un groupe fantastique qui était prêt à laisser sa peau sur le terrain et c'est avec ce mental que nous allons jouer la Liga, j'espère que tout ira mieux », avait-il indiqué.

Non encore sélectionné par l'équipe sénior des Léopards de la RDC, le jeune milieu de terrain se dit disposé à répondre à l'appel du sélectionneur national dès que cela sera possible. Il est prêt à rejoindre l'équipe première de la RDC pour de nouveaux challenges. Cela passera inévitablement par sa bonne prestation à la Liga laquelle implique beaucoup de sacrifice et un travail accru pour mériter la confiance du sélectionneur Nsengi Biembe.