Ile Maurice: Lindsay Rose - Star malgré lui à l'île Maurice !

Né et formé en France, Lindsay Rose a décidé il y a 2 ans de porter les couleurs de son pays d'origine, l'Ile Maurice. Avec lui, le pays rêve notamment de retourner en phase finale de CAN.

Et faire oublier la génération de Jimmy Cundasamy présente à la seule phase finale continentale en 1974. "Sur l'île on ne connaît 'que' cette génération dorée ainsi que celle qui s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique 1974 ! Ils ont fait la gloire de notre football et tout Mauricien qui s'intéresse un tant soit peu au football connaît leurs épopées. Ils ont écrit des pages d'histoire, mais il reste un peu de place pour qu'on écrive la nôtre", explique l'ancien défenseur de Lyon à Fifa.com.

Seul joueur évoluant dans un championnat d'élite en Europe, Rose se refuse d'être une star parmi les Dodos. "Je me considère tout au plus comme un cadre de l'équipe. Dans cette équipe, il n'y a pas de place pour les stars. Nous sommes sur un pied d'égalité : nous sommes tous des footballeurs qui ont en commun l'amour du football et de leur nation, et dont les qualités se complètent", indique le joueur de l'Aris Salonique.

Par ailleurs, l'Ile a été éliminée des courses à la qualification pour la CAN 2021 et pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.