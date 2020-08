Angola: Le CISP annonce l'entrée en fonction d'un Système de blocage

Luanda — Un système de blocage et d'insertion sur la Liste Noire des téléphones de tous les citoyens qui, abusivement, font des appels répétés au numéro 111, réservé exclusivement à des cas d'urgence, sera opérationnel dès septembre 2020.

Selon un Communiqué du Centre intégré de Sécurité publique (CISP), les citoyens qui se comportent de la sorte seront privés du réseau téléphonique 111, et ne pourront pas non plus bénéficier du service des Forces de défense et de sécurité, même en cas d'une situation d'urgence réelle.

A titre d'exemple, explique le communiqué parvenu jeudi à l'Angop, le CISP a reçu, rien que dans la journée de mercredi, 6.472 appels, dont 359 valides.

De tous ces appels, 67 étaient de contacts, 61 de registre et 5.985 invalides, précise le communiqué.

"L'application du système de blocage s'explique par le fait que, depuis l'inauguration du CISP, organe sous tutelle du Ministère de l'Intérieur, cette institution est devenue la cible des appels mensongers et abusifs, qui concourent à l'obstruction du réseau téléphonique d'urgence, empêchant ainsi le citoyen qui a effectivement besoin d'assistance d'urgence", indique le communiqué.

Ces actions de mauvaise foi absorbent les peu des ressources allouées au Centre intégré de Sécurité publique, obligé à répondre à des situations inexistantes, affirme le communiqué.

Enfin, le CISP appelle tous les citoyens à ne recourir au numéro téléphonique d'urgence (111), qu'en cas de nécessité réelle.

Constitué d'un Centre national et provincial, le CISP, doté d'équipements téléphoniques et technologiques modernes, fixes et mobiles, coordonne les opérations de secours avec les unités de Police, de pompiers et des services des urgences médicales.

Au niveau de Luanda, la capitale angolaise, le CISP détient 719 cameras de vidéo surveillance pour le contrôle des véhicules, reconnaissance faciale et la gestion ou supervision des infrastructures bien définies.

Le CISP a été inauguré en décembre 2019.