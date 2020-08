Congo-Kinshasa: L'ACOFEPE renforce les capacités des femmes leaders en plaidoyer

Les femmes leaders sont à l'honneur. L'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite (ACOFEPE), que dirige Mme Grâce Mambu Kangundu Ngyke, organise à l'intention de ses membres, depuis jeudi 27 août, dans la matinée, un important atelier de renforcement des compétences en plaidoyer pour l'accès aux médias. L'événement se déroule en la salle Cardinal Frédéric Etsou, en la Cathédrale Notre Dame du Congo, dans la commune de la Gombe.

Dans son discours d'ouverture, Mme Grâce Mambu Kangundu Ngyke a indiqué que cet atelier a comme objectif d'initier les participants à la pratique du plaidoyer qui est un ensemble de techniques, de procédés et d'actions destinés à influencer les décideurs, de quelque nature que ce soit, pour l'accès aux médias des femmes leaders. L'ACOFEPE veut donc doter ces femmes leaders d'un assemblage de principes et outils afin qu'elles soient à mesure de mener n'importe quel plaidoyer pour le bien-être de la population congolaise. Bref, pour cet atelier de deux jours, l'ACOFEPE veut obtenir de ces femmes leaders, une quinzaine au total, une prise de conscience sur la nécessité d'une plus grande participation féminine au débat public.

Ainsi, pour la journée de ce jeudi 27 août, les femmes leaders, très intéressées et concentrées, ont eu droit à deux modules. Le premier, animé par Henri-Chirtin Longendja, a porté sur le plaidoyer et cadre conceptuel. Tandis que le second, celui de Mme Chantal Faïda Mulenga, a tourné autour du plaidoyer pour l'accès aux médias et leadership féminin.

La formation se poursuivra vendredi 28 août par d'autres modules riches en matières, avant de se clôturer par la remise des brevets aux participants.

Grâce Mambu Kangundu Ngyke a eu des mots justes pour remercier ses partenaires notamment : la coopération suédoise, USAID et Internews qui l'ont aidé à matérialiser la vision de l'ACOFEPE à travers la réalisation de ce projet.

Aux participantes, elle leur a exhorté à se montrer assidues tout au long de la formation et d'en tirer le meilleur profil.