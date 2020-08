Congo-Kinshasa: ANAPI-Affaires foncières - Un pas de plus pour l'amélioration du climat des affaires en RDC

L'activité s'est déroulée hier, jeudi 27 août 2020, où, à l'issue de multiples démarches menées par l'ANAPI - le Ministère des Affaires Foncières a procédé au lancement de la Cellule de traitement des dossiers de mutation à caractère commercial. En effet, Aimé Sakombi Molendo, Ministre des Affaires Foncières, en présence de Gérard Mugangu - Secrétaire général de son Ministère, a présidé la cérémonie de lancement officiel de cette structure sous sa tutelle qui aura pour mission de rendre fluide et moins couteux les démarches relatives à l'acquisition et la vente d'une propriété dans le secteur des affaires en RDC, afin de booster ce détail qui constitue un aspect important dans le train des indicateurs du climat des affaires sur l'échiquier international. Parallèlement, Anthony Nkinzo, DG de l'ANAPI, a pris le soin de peindre l'impact d'une telle initiative et les attentes rattachées à cette cellule naissante.

La mise en place de cette cellule spécialisée permettra la réduction du délai de mutation ; la transparence et l'accessibilité à tous à l'information nécessaire grâce au site web des affaires foncières - qui servira d'interface numérique et aux panneaux d'affichage postés dans toutes les circonscriptions foncières ; et enfin, la transparence dans les procédures et coûts de différents frais à payer par la pose des panneaux signalétiques et la mise à disposition de ces éléments sur le site web du Ministre des Affaires foncières.

Ainsi, a-t-il conclu que le rôle de la cellule créée se résume en 4 assignations particulières, à savoir : la réception des dossiers de mutation ; le traitement avec célérité et efficacité des dossiers de mutation ; transparence dans le strict respect des procédures requises pour l'obtention du certificat d'enregistrement ; et, finalement, la production des statistiques fiables et pertinentes des mutations à caractère commercial.

Le Secrétaire général du Ministère des Affaires Foncières indique que, en guise de lancement, des inspecteurs seront mis à contribution afin de pouvoir tabler sur les différents aspects de mutation à caractère commercial - à chaque fois qu'un cas requis saisirait le conservateur, une démarche qui convoquerait l'intervention immédiate de la cellule. Des dispositifs qui marquent la redynamisation du secteur des affaires foncières.

Et, en marge de tout cela, le Ministre Aimé Sakombi a fixé la voie de la redynamisation de son secteur, avec une touche particulière de lutte contre la corruption qui transitera par la numérisation ou digitalisation d'une série d'opérations qui favorisera la sécurisation des titres fonciers. Il a, en guise d'appui, annoncé un partenariat public avec la Turquie dont les tractations sont déjà en cours pour un aboutissement imminent, dans le cadre de l'informatisation du secteur foncier. Ce pays partenaire s'est démarqué dans ce domaine, avec à son actif plus de 58 millions de titres numérisés en 10 ans. Un partage et transfert de technologies sont en vue entre les experts turcs et les géomètres congolais, et cela va restreindre le cycle de coulage des recettes au profit de l'économie congolaise.

Une partition jouée par l'ANAPI et le Ministère des Affaires foncières, et un pas de plus pour l'amélioration du climat des affaires en RDC.