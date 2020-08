Congo-Kinshasa: Réformes électorales en RDC - Moïse Katumbi parle d'une urgence nationale incontournable

Le président national de «Ensemble pour la République», Moïse Katumbi Chapwe, a garanti la disponibilité de son parti à prendre part au Forum sur les réformes électorales organisé au Centre interdiocésain à l'initiative du professeur Bob Kabamba du Centre d'Appui politologique Afrique-Caraïbes (CAPAC) de l'Université de liège.

Dans son message à l'issue dudit forum, ce membre du présidium de la coalition Lamuka a démontré la nécessité pour la RDC de se structurer véritablement et efficacement afin d'éviter des crises à répétition. Pour lui, cependant, ce Forum ne fera date que si chaque participant transcende les limites étroites des familles politiques pour ne servir que la cause nationale. Ci-dessous, l'intégralité du message.

MESSAGE DE MOÏSE DE KATUMBI AU FORUM DE HAUT NIVEAU POUR UN CONSENSUS SUR LA REFORME ELECTORALE

Mon parti, Ensemble pour la République, et moi-même, saluons chaleureusement l'organisation de ce forum de haut niveau en vue de dégager un consensus au sein de la classe politique sur la réforme électorale en République Démocratique du Congo.

Nous saluons aussi le soutien constant des partenaires extérieurs au Peuple congolais dans sa lutte pour la démocratie, l'Etat de droit et la bonne gouvernance au Congo, y compris aujourd'hui dans la recherche d'un consensus pour des élections apaisées, inclusives et crédibles.

A tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce forum, j'exprime nos félicitations les plus sincères.

Face aux dynamiques sociopolitiques inhérentes à la vie des nations et aux mutations incessantes qu'elles imposent, aucun pays au monde ne peut se faire l'économie des réformes institutionnelles au risque de se condamner au déclin, sinon à la disparition à terme.

Pour nous, la RDC n'en finira pas sitôt avec les structurelles. Bien au contraire, elle doit les poursuivre afin de reconstruire son Etat déliquescent, de se doter d'une économie prospère et de consolider sa démocratie en gestation.

S'agissant particulièrement des élections, il importe de souligner que la tenue régulière des élections libres, inclusives, transparentes et crédibles est une des composantes essentielles du régime démocratique, d'une part, et la qualité des élections détermine inévitablement celle de la gouvernance d'un Etat, d'autre part.

Les élections chaotiques ouvrent la voie au cercle vicieux des crises politiques qui déstabilisent beaucoup d'Etats en Afrique et bloquent leur développement.

A cet égard, l'histoire récente de notre pays et la crise postélectorale actuelle au Mali doivent inciter les dirigeants politiques que nous sommes à une plus grande prise de conscience de ce danger et à une réflexion plus approfondie.

La réforme de notre système électoral est devenue, par conséquent, une nécessité et une urgence nationale incontournable afin de consolider la paix civile, l'unité nationale et la stabilité des institutions de la République, de rétablir la confiance de notre Peuple en elles et de conférer aux élus de 2023 une légitimé immaculée.

60 ans durant, les Congolais se sont battus pour l'instauration d'un régime démocratique, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance dans leur pays afin de protéger leurs libertés et droits fondamentaux et de se procurer le bien-être social. Des sacrifices énormes ont été consentis et beaucoup de nos compatriotes ont perdu leurs vies pour cela.

Ces 5 dernières années, notre Peuple n'a cessé de revendiquer, par des marches pacifiques, souvent réprimées dans le sang, la tenue d'élections transparentes et crédibles en vue de se choisir librement ses dirigeants à tous les niveaux du pouvoir d'Etat.

Personne de sérieux et d'objet ne peut soutenir que les cycles électoraux de 2006, 2001 et 2018, émaillés des exclusions arbitraires, des irrégularités, des tripatouillages et des violences atroces, ont permis de satisfaire ces revendications et d'engager sensiblement la RDC dans la voie du progrès. Loin s'en faut et beaucoup reste encore à améliorer.

Nul n'a le droit de mépriser ce combat héroïque de notre Peuple en tournant en dérision ses sacrifices et en crachant sur la mémoire de nos martyrs de la liberté et de la démocratie. Aussi, avons-nous le devoir de poursuivre ce combat jusqu'à la victoire finale.

A cette fin, il est impérieux de répondre notamment aux questions suivantes :

Quels mécanismes instituer pour une Commission Electorale Nationale, véritablement Indépendante et impartiale, et qu'elle cesse d'être perçue comme un champ de bataille pour la conversation ou la conquête du pouvoir notamment par la corruption et la fraude ?

Qui est éligible à la CENI ?

Comment faire pour que ne se reproduisent plus jamais les exclusions arbitraires comme celles de 2018, exclusions qui, souvent, conduisent à la violence ?

Comment mettre fin aux abus des pouvoirs et des biens de l'Etat auxquels se livrent impunément les autorités publiques à des fins électorales ?

Comment garantir mieux l'égalité des chances à tous les compétiteurs électoraux ?

Comment garantir un financement suffisant et régulier des élections, surtout en ces temps de la pandémie de covid-19 qui appellent une allocation plus judicieuse des ressources publiques ?

Comment assurer la transparence de la gestion des ressources de la CENI et la redevabilité de ses dirigeants ?

Comment assurer la transparence, l'inclusivité et la crédibilité des élections ?

Quel mode de scrutin pour protéger l'intégrité du vote et donner au choix du Peuple sa portée politique réelle ?

Comment fiabiliser les résultats électoraux ?

Quelle justice électorale pour une démocratie apaisée en RDC ?

Pour nous, Ensemble pour la République, dans le contexte de notre pays, on ne peut répondre efficacement à ces interrogations et aux demandes politiques pressantes de notre peuple que par une approche consensuelle qui au-delà du cadre institutionnel, intègre les propositions des acteurs politiques et sociaux, institutionnels et non institutionnels, surtout sur une matière d'importance nationale comme l'organisation des élections. Au demeurant, les élections concernent tellement tous les Congolais que pour en laisser le débat aux seuls décideurs institutionnels.

En tous cas, dans une République démocratique, l'appropriation des politiques publiques par le plus grand nombre des citoyens est le gage certain d'efficacité et de réussite.

Distingués invités,

Ce Forum, ne fera date que si : premièrement, chaque participant transcende les limites étroites des familles politiques pour ne servir que la cause nationale ; deuxièmement, ses recommandations rencontrent la revendication de changement démocratique exprimée largement par les Congolais et apporte une valeur ajoutée réelle à l'organisation des élections dans notre pays ; troisièmement, les parties prenantes s'engagent sincèrement à faire aboutir ces recommandations au sein des institutions de la République et à les mettre en pratique au quotidien.

En effet, il n'y a pas en RDC un déficit de bonnes intelligences pour proposer des ajustements pertinents du système électoral. Bien au contraire, il y en trop plein. Ce qui a souvent fait défaut au Congo, c'est la bonne foi et la sincérité des parties prenantes dans les engagements pris ainsi que la volonté politique des décideurs pour appliquer les accords conclus aussi bien dans leur lettre que dans leur esprit.

Distingués invités,

Il n'existe aucune fatalité qui condamnerait le Peuple congolais à végéter dans l'infamie et la misère. Le tout dépend de la manière dont nous-mêmes Congolais prenons en charge notre destin.

Aussi, fort de cette certitude, Ensemble pour la République se présente-t-il à ce forum avec un esprit ouvert et la volonté de participer activement à l'émergence du consensus sur les réformes électorales dont celles de la CENI et de la loi électorale.

A Ensemble pour la République, nous sommes convaincus que nous ne pourrons réaliser notre rêve de bâtir un Congo plus beau qu'avant, indépendant, souverain, uni et indivisible, social et démocratique et un Etat de droit, proclamé aussi bien dans notre hymne national que la Constitution, que si nous œuvrons ensemble pour construire un fond commun de la Nation, c'est-à-dire un ensemble des valeurs et des référentiels institutionnels auxquels tous les Congolais se soumettent, notamment à travers un nouveau pacte électoral républicain.

C'est à cette condition que nous pouvons renforcer la cohésion nationale et espérer venir à bout de l'insécurité notamment à l'Est de notre pays et combattre efficacement la pauvreté, qui sont les ennemis mortels de la démocratie.

J'implore Dieu, notre Père Tout Puissant afin qu'il accompagne les participants à ce Forum dans leurs travaux. Je leur souhaite pleine réussite.

Moïse KATUMBI CHAPWE, Président National