Congo-Kinshasa: Pourquoi pas un check-up national ?

C'est quoi un Check-up ? Réponse du dictionnaire Larousse : « un bilan complet concernant l'état de quelque chose ». On préférera utiliser le terme « bilan de santé ». Les assises sur la réforme électorale ouvertes le lundi 24 août 2020 au centre interdiocésain « à l'initiative du Centre d'Appui politologique Afrique - Caraïbes (CAPAC) de l'Université de Liège en Belgique » et qui va devoir prendre près de cinq jours avec comme participants les « principales forces politiques et sociales » visent, relèvent les organisateurs, « à parvenir à un consensus entre les principales forces politiques sur les grandes options à lever en matière de la réforme électorale ».

A les en croire, « L'objectif reste de recadrer ce prochain cycle qui pointe à l'horizon. Ceci d'autant plus que les précédents ont été objet de nombreuses critiques émises notamment par les acteurs politiques ainsi que des observateurs ».

Juste un rappel pour ceux qui écourtent de façon expresse leur mémoire : en prévision de chaque cycle électoral (2006, 2011 et 2018), les assises semblables se tiennent pour le même objectif ; ce qui n'empêche pas la contestation de sanctionner le résultat final.

Ce qui est d'emblée vrai et doit le rester, c'est que les élections - même superbement bien organisées - ne sont pas la finalité.

Celle-ci est le développement intégré et intégral du pays, entendez l'amélioration qualitative des conditions de vie du souverain primaire. Pas plus tard qu'au mois de mars 2020, une maladie appelée Coronavirus (Covid-19) est venue nous étaler les faiblesses qui caractérisent la gouvernance institutionnelle depuis le 30 juin 1960.

Quand on sait que le PIB hérité du Congo Belge à l'accession à l'Indépendance était de USD 220,31 et en 2019 il a atteint à peine USD 495 alors que celui de la Corée du Sud est de USD 32.000 dollars en 2019 pendant qu'il était en 1960 de USD 158,21, on ne peut pas dire que le Congo-Kinshasa se soit réellement et véritablement développé. Même si comparaison n'est pas raison, on ne peut pas ne pas se sentir interpellé lorsqu'on sait qu'en 1960, le PIB du « petit » Rwanda était de USD 40,54 et voilà qu'en 2019, il est monté à USD 830. Les chiffres ont un problème dans toute société qui se respecte : ils ne mentent pas. Les hommes peuvent les manipuler, mais eux-mêmes ne mentent jamais.

En 60 ans d'Indépendance, le Congo Indépendant s'est réuni deux fois pour se refaire après que des chiffres convaincants aient été mis à sa portée : d'abord à la Conférence nationale souveraine tenue de juillet 1991 à décembre 1992, ensuite au Dialogue intercongolais tenu d'octobre 2001 à avril 2003. Ces assises ont connu le même problème à l'étape soit des préparatifs, soit des travaux proprement dits : exclusion pour les uns, auto-exclusion pour les autres. Conséquence : on a fait du surplace.

En prévision du « soixantenaire » de l'Indépendance le 30 juin 2020, le Président Félix Tshisekedi a préconisé une réflexion exhaustive sur les 60 ans de la souveraineté nationale et internationale de son pays. Nous l'avons entendu déclarer : « Notre pays célèbrera cette année 2020 ses 60 ans d'indépendance. L'occasion me semble bien appropriée pour nous interroger, revisiter le chemin parcouru et d'envisager des perspectives meilleures.

Au regard de l'état des lieux actuel, il me paraît urgent de nous remettre en question sur le modèle de la Nation que nous voulons construire ».

Nous l'avons entendu renchérir : « Nos Pères de l'indépendance ont toujours rêvé de construire une puissance économique au cœur de l'Afrique assise sur des valeurs d'amour, de tolérance et de partage. J'invite chacun de nous à réfléchir et à apporter sa réponse dans la concrétisation de ce rêve. C'est ainsi que j'ai décrété 2020, l'année de l'action ! ».

Et le 30 juin dernier, dans son discours de circonstance, nous l'avons entendu déclamer : « A 60 ans, on n'a plus d'excuses : à 60 ans, on ne commet plus les mêmes erreurs ; à 60 ans, on sort des discours creux et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l'exemple ; à 60 ans, on pense à l'héritage et aux valeurs à léguer aux générations futures.

Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité ». Dans quatre mois, l'année 2020 s'achève ! Entre-temps, ici, on annonce une réflexion sur les élections. Là, une autre sur la santé.

Plus loin, on en envisage une sur l'agriculture. Or, tous ces domaines s'interagissent. Question : n'est-ce pas que nous gagnerions en temps et en énergies avec un check-up national au sein des institutions ? Après tout, la gouvernance institutionnelle est l'affaire du Président de la République, du Parlement, du Gouvernement et des Cours et Tribunaux. Exit Société civile...