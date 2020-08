Congo-Kinshasa: Popokabaka - Laurent Batumona à l'assaut du Grand Bandundu !

*Le Cardinal Fridolin Ambongo a présidé à Popokabaka, le dimanche 23 août 2020, la messe d'ordination épiscopale du nouvel Evêque, Mgr Bernard-Marie Fansaka Biniama, qui succède à Mgr Louis Nzala. Au cœur de son homélie : la communion et l'unité dans la foi.

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très reconnaissant de ses qualités pastorales, lui a offert une Jeep 4×4. C'est sa Représentante Mme Getty Mpanu Mpanu, Directeur de Cabinet Adjoint, qui lui a remis les clés de contact.

Une autre présence très remarquée est celle de l'Honorable Laurent Batumona, Directeur Général de la Direction Générale de la Dette Publique. De Kinshasa à Popokabaka, le parcours de l'élu de la Funa a été entrecoupé de brèves escales de quelques heures.

A son arrivée, l'Honorable Laurent Batumona a, d'abord, eu droit à un accueil familial empreint d'intenses émotions de la population. Les retrouvailles avec les filles et fils du Grand Bandundu et du Grand Kasaï ont été particulièrement ferventes.

Les rues étaient ornées des portraits du Président de la République, Félix Tshisekedi et de Laurent Batumona et les drapeaux de deux partis politiques, UDPS et MSC. La gorge serrée par l'émotion, le président Batumona saluait la foule.

Il se retournait constamment pour jeter un rapide regard sur les nombreuses personnes arborant son portrait et les drapeaux. Il a saisi cette opportunité, pour souligner la nécessité de : «contribuer aux efforts visant à redonner à Popokabaka sa vocation agricole, en plaidant pour la construction d'un pont sur la rivière Kwango servant de raccourci entre Kinshasa et Popokabaka et Kasongo Lunda».

Au cours de cette célébration eucharistique, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, était accompagné de deux Evêques co-consécrateurs, le Cardinal Laurent Monsengwo, archevêque émérite de Kinshasa et Mgr Joseph Moko, Evêque d'Idiofa.

Six autres Evêques de la province ecclésiastique de Kinshasa ont imposé les mains au nouvel Evêque de Popokabaka. Le Cardinal Ambongo a fait parvenir à l'audience le message de l'Evêque émérite de Popokabaka, Mgr Louis Nzala, retenu à Kinshasa pour des raisons de santé.

Dans ce message, Mgr Nzala a transmis au diocèse ses remerciements et a demandé pardon pour des manquements éventuels pendant les vingt-quatre ans de son ministère épiscopal. Le Cardinal Ambongo a exhorté le peuple de Dieu à accueillir la présence du Christ dans le ministère épiscopal.

En outre, il a expliqué que c'est parce que l'Eglise est catholique et universelle, que le Saint-Père François a nommé un prêtre du diocèse de Kenge au diocèse de Popokabaka et un prêtre du diocèse de Popokabaka, Mgr Charles Salabisala, Evêque auxiliaire à Kinshasa.

Fridolin Ambongo pour l'unité du diocèse de Popokabaka

Pour le Cardinal Ambongo, le diocèse de Popokabaka affrontera, comme l'ensemble du pays, des défis sociaux, mais le plus grand défi est celui de l'unité dans la foi. A ce sujet, a-t-il fait savoir, le patrimoine culturel, avec la langue kiyaka, parlée sur l'ensemble du diocèse, doit aider au rassemblement pour construire et consolider l'unité dans la foi autour de l'Evêque. «Le diocèse de Popokabaka est un. Il n'y a pas le nord et le sud. Il n'y a pas le foyer Popokabaka et le foyer Kasongo-Lunda. Si vous voulez faire œuvre utile en faveur du peuple de Dieu, évitez l'esprit de division», a ainsi exhorté le Cardinal Ambongo, appelant à l'unité autour du nouvel Evêque.

Par ailleurs, le Cardinal Ambongo a indiqué que les personnes consacrées auront aussi leur part pour apporter tout leur soutien au nouvel Evêque, dans l'immense champ pastoral. «Qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs», a conseillé l'archevêque de Kinshasa, tout en appelant également les fidèles laïcs à honorer les engagements de leur baptême, à prier pour leur pasteur, à collaborer avec lui et à l'aider à mener à bien la mission à lui confiée. Bien plus, le Cardinal Fridolin Ambongo a rappelé au nouvel Evêque que l'épiscopat est une charge et un service plus qu'un honneur. Il l'a ainsi exhorté à remplir sa charge avec dignité, et comme pasteur, qu'il soit surtout attentif aux besoins des faibles et des pauvres de son diocèse et de toute l'Eglise.

Une foule en délire accueille l'Honorable Laurent Batumona

Une foule nombreuse enthousiaste a réservé un accueil particulièrement chaleureux, à certains moments délirant, à l'Autorité morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), et Directeur Générale de la Direction Générale de la Dette Publique (DGDP), Laurent Batumona. Qui, plus est, a placé sa visite dans le Grand Bandundu sous le signe de la solidarité et a plaidé pour la construction d'un pont sur la rivière Kwango.

En présence de nombreuses personnalités dont notamment, les autorités locales, il a remercié par moment tous les Kwangolais qui, en exprimant leur enthousiasme pour sa visite, ont réaffirmé leur attachement au Mouvement de Solidarité pour le Changement et au soutien à la vision du Président de la République.

En conclusion, le président Laurent Batumona a appelé à la redynamisation du MSC qui n'exclut personne et qui devrait englober toutes les forces vives du pays.